edición general
6 meneos
48 clics
Según el Pentágono, China tiene la ambición de dotarse de nueve portaaviones antes de 2035

Según el Pentágono, China tiene la ambición de dotarse de nueve portaaviones antes de 2035

Cuando en 1998 Ucrania vendió el portaaviones Varyag a la Agencia Lot Chong para convertirlo en un casino flotante en Macao, nadie sospechaba que esta transacción marcaría el auge de las capacidades navales y aéreas de la armada del Ejército Popular de Liberación [EPL]. En noviembre, la Marina china tomó posesión de su tercer portaaviones, el CNS Fujian con un desplazamiento de 80.000 toneladas. Con una industria capaz de producir en cuatro años el equivalente a la flota francesa, el EPL ha superado a EEUU en el número total de buques

| etiquetas: portaaviones , china , epl , fujian , liaoning , 2035
5 1 1 K 48 actualidad
6 comentarios
5 1 1 K 48 actualidad
#1 pcmaster
Cuando en 1998 Ucrania vendió el portaaviones Varyag a la Agencia Lot Chong para convertirlo en un casino flotante en Macao...

La historia completa: www.rusadas.com/2011/01/la-completa-fabulosa-historia-del.html
1 K 15
geLeante #5 geLeante
#1 Cómo echo de menos ese blog...
0 K 6
smilo #2 smilo
Esto a los usa les viene doblemente bien, por un lado china malísima, por otro, tenemos que invertir más en industria militar!
0 K 12
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96 *
No sé yo si los portaaviones van a ser muy útiles en el futuro. Viendo cómo funcionan las guerras hoy en día (drones, misiles supersónicos..), me da que un armatoste de ese tamaño es un blanco muy fácil de eliminar y muy caro de construir y mantener. Lo que a la postre resulta en algo bastante inútil y extremadamente ineficiente en cuanto a su coste/beneficio.
0 K 11
Ransa #3 Ransa
Uy, qué miedo china, USA, son un amor
0 K 10
Cuñado #4 Cuñado
Obviamente, una flota china con nueve portaaviones solo puede generar un desequilibrio de poder en el Indopacífico.

La solución es que envíen algunos al Caribe y arreglen el desequilibrio de poder de allí.
0 K 10

menéame