Según el Pentágono, China tiene la ambición de dotarse de nueve portaaviones antes de 2035

Cuando en 1998 Ucrania vendió el portaaviones Varyag a la Agencia Lot Chong para convertirlo en un casino flotante en Macao, nadie sospechaba que esta transacción marcaría el auge de las capacidades navales y aéreas de la armada del Ejército Popular de Liberación [EPL]. En noviembre, la Marina china tomó posesión de su tercer portaaviones, el CNS Fujian con un desplazamiento de 80.000 toneladas. Con una industria capaz de producir en cuatro años el equivalente a la flota francesa, el EPL ha superado a EEUU en el número total de buques