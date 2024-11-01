Según nuevas proyecciones de Recurrent y Goldman Sachs, en 2030 el coste de reemplazar por completo la batería de un coche eléctrico será inferior al de reparar un motor de combustión

Aunque las estadísticas indican que cambiar la batería de un eléctrico es poco común, su coste potencial ha ejercido de barrera psicológica para muchos compradores. Las nuevas proyecciones de mercado, no obstante, pueden cambiar esa percepción. Recurrent, con el respaldo de Goldman Sachs, señala que el precio de las baterías cae con rapidez: para 2026 el coste por kWh podría situarse en 80 dólares (69 euros), aproximadamente la mitad que en 2023; incluso menos gracias al empuje de las LFP, ya en torno a 75,3 $/kWh.