edición general
8 meneos
20 clics
Según nuevas proyecciones de Recurrent y Goldman Sachs, en 2030 el coste de reemplazar por completo la batería de un coche eléctrico será inferior al de reparar un motor de combustión

Según nuevas proyecciones de Recurrent y Goldman Sachs, en 2030 el coste de reemplazar por completo la batería de un coche eléctrico será inferior al de reparar un motor de combustión

Aunque las estadísticas indican que cambiar la batería de un eléctrico es poco común, su coste potencial ha ejercido de barrera psicológica para muchos compradores. Las nuevas proyecciones de mercado, no obstante, pueden cambiar esa percepción. Recurrent, con el respaldo de Goldman Sachs, señala que el precio de las baterías cae con rapidez: para 2026 el coste por kWh podría situarse en 80 dólares (69 euros), aproximadamente la mitad que en 2023; incluso menos gracias al empuje de las LFP, ya en torno a 75,3 $/kWh.

| etiquetas: baterías , reemplazo , motor , combustión
7 1 0 K 82 actualidad
13 comentarios
7 1 0 K 82 actualidad
Tarod #12 Tarod
A ver si prohíben de una vez vender coches del
Siglo pasado
2 K 40
Torrezzno #1 Torrezzno
Pues en 2030 hablamos (si mi seat león sigue vivo para entonces que lo espero)
0 K 20
#4 Grahml *
#3 Probablemente.

Ahora la competencia entre fabricantes no les permite coordinarse en contra del consumidor.

Pero a poco que vean el momento, se las arreglarán para programar la obsolescencia de rigor.
0 K 20
#10 Grahml
Sí, en el artículo indican el rango de precios y tipo de avería a la que se pudieran referir:

"Mirando a 2030, el coste podría bajar hasta 64 $/kWh, o incluso a un rango de 32–54 $/kWh, según Rocky Mountain Institute. Traducido a un paquete completo, hablamos de 3.200 a 4.800 euros por batería, igual o inferior a reparar un motor de gasolina con una avería seria."
0 K 20
#2 Grahml *
Es decir, a poco que la mecánica básica del vehículo eléctrico se haya mantenido, los motores estén en condiciones (y no den fallos como los de Kia o Hyundai con sus rodamientos), suspensiones, asientos, chasis etc sigan en buen funcionamiento después de 300K o 400K kms, podrás tener coche con batería nueva que te dure otros tantos, por el precio de un arreglo "fuerte" de motor (entre 3000 y 4000 euros).

La tecnología del VE está avanzando a pasos agigantados, y es ahora cuando de verdad se verán las mejoras y ventajas abismales comparado con los de combustión.
0 K 20
Gry #3 Gry
#2 Ya se ocuparán los fabricantes de que los coches eléctricos no duren mucho más de 200.000 km
0 K 16
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
#2 pero sólo para los que tengan garaje con enchufe.
0 K 7
#8 Grahml *
#7 No hace falta un garaje para tener un cargador disponible.

De hecho, cada vez es más común tener cargadores AC en las plazas de aparcamiento públicas.
0 K 20
powernergia #9 powernergia *
Habrá que ver lo que opinan los concesionarios sobre ello.

#8 Millones de personas no tienen aparcamiento asegurado ni en la calle, como para tener uno con cargador.

Por no hablar de los precios.

#7
0 K 11
Ed_Hunter #11 Ed_Hunter
#8 jajajaja ???????????????????? ¡El club de la comedia!!!
0 K 7
Ovlak #6 Ovlak
¿Reparar un motor de combustión qué significa? Hay decenas o cientos de averías distintas con costes muy dispares y me temo que el artículo lo compara con averías muy graves, de miles de euros, que no suceden con frecuencia con un uso normal.
0 K 11
ChatGPT #13 ChatGPT
Qué consideran “reparar” un motor de combustión? Porque ahí está el quid
0 K 10
#5 sliana
Pues en 2030 compraré un eléctrico con carrocería familiar por la mitad de precio
0 K 7

menéame