Según nuevas proyecciones de Recurrent y Goldman Sachs, en 2030 el coste de reemplazar por completo la batería de un coche eléctrico será inferior al de reparar un motor de combustión

Aunque las estadísticas indican que cambiar la batería de un eléctrico es poco común, su coste potencial ha ejercido de barrera psicológica para muchos compradores. Las nuevas proyecciones de mercado, no obstante, pueden cambiar esa percepción. Recurrent, con el respaldo de Goldman Sachs, señala que el precio de las baterías cae con rapidez: para 2026 el coste por kWh podría situarse en 80 dólares (69 euros), aproximadamente la mitad que en 2023; incluso menos gracias al empuje de las LFP, ya en torno a 75,3 $/kWh.
Ahora la competencia entre fabricantes no les permite coordinarse en contra del consumidor.
Pero a poco que vean el momento, se las arreglarán para programar la obsolescencia de rigor.
"Mirando a 2030, el coste podría bajar hasta 64 $/kWh, o incluso a un rango de 32–54 $/kWh, según Rocky Mountain Institute. Traducido a un paquete completo, hablamos de 3.200 a 4.800 euros por batería, igual o inferior a reparar un motor de gasolina con una avería seria."
La tecnología del VE está avanzando a pasos agigantados, y es ahora cuando de verdad se verán las mejoras y ventajas abismales comparado con los de combustión.
De hecho, cada vez es más común tener cargadores AC en las plazas de aparcamiento públicas.
#8 Millones de personas no tienen aparcamiento asegurado ni en la calle, como para tener uno con cargador.
Por no hablar de los precios.
