El secretario de Comercio de EEUU admite que él y su familia almorzaron en la isla de Epstein en 2012

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, admitió ante el Senado que almorzó en 2012 en la isla privada de Jeffrey Epstein junto a su familia, algo que antes había negado. "Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y niñeras". Documentos del Departamento de Justicia revelan contactos y negocios posteriores, lo que ha desatado críticas y pedidos de renuncia. Lutnick afirma que su relación fue mínima y que no vio nada inapropiado, mientras la Casa Blanca mantiene su apoyo en medio de la polémica. Rel: menea.me/2guk1

Lo típico de llevarte a los niños a conocer la isla de tu amigo registrado como delincuente sexual... ¬¬
