Sarah Santaolalla anuncia que deja 'En boca de todos' tras "la última encerrona": "Ninguna persona decente puede tolerar esto"

Sarah Santaolalla anuncia que deja 'En boca de todos' tras "la última encerrona": "Ninguna persona decente puede tolerar esto"

Sarah Santaolalla, hasta ahora colaboradora de Nacho Abad, anuncia que deja 'En boca de todos' tras la situación vivida este martes con Antonio Naranjo, y por la que acabó abandonando el plató. Dice, en un comunicado, que esta es "la última encerrona" y que se va "para que se acaben también las emboscadas"

JackNorte
Cuando la extrema derecha te quiere joder te jode hasta el trabajo. Y les sale gratis. Para difundir bulos y propaganda no necesitan ni periodistas ni gente que diga verdades.
Pero esto se hace contra ciertas ideologias, ya puedes robar a manos llenas y dirigir un programa de maxima audiencia que nadie preguntara por los pufos de tu marido.
16
vviccio
Es lo que pasa cuando aceptas trabajar en una pocilga. Ahí juegan con las cartas manchadas de mierda.
4
calde
Otro periodista molesto para la derecha deja su puesto. Pero aquí el juez Peinado o el juez Jurado no encontrarán delito, no?

Eso sí, que a nadie se le ocurra opinar negativamente del sistema judicial, delito de traición, no menos!

Puto franquismo 2.0 que vivimos... :ffu:
3
BlackDog
#3 _2 Pero como tenéis la cara dura de hablar de verdades y bulos cuando esta tía se ha inventado una agresión, ha puesto una denuncia falsa, y encima esta fingiendo lesiones que no existen? 3 delitos en 1 dia!
9
Barriales
#9 señor HotDog, deja de decir tonterías.
0
EsUnaPreguntaRetórica
#3 Ningún periodista decente participaría en una bazofia como esa. Todos los que forman parte de estos circos saben muy bien dónde están.
Lo triste es ver al populacho cayendo en la trampa y bailando el agua o indignándose muy mucho por unos o por otros.
1
Gnomo
#3 Que delito ves tú exactamente?
Que le digan que el perito no ve lesiones de ningún tipo? Que le digan que todo el mundo ha visto los vídeos y en ninguno de ellos existe agresión física?
Eso es delito?
2
MateriaNegra
#14 Como medico ya te digo que un forense no vea lesiones DE DEFENSA no es y no ha sido nunca delito. Lo que debió ser delito judicial es la interpretación miserable y torticera que hacían los jueces . Son cosas muy distintas.
0
calde
#14 Pues no sé... amenazas, coacciones, ... si no, por qué crees tú que tantos periodistas de izquierdas dejan su trabajo?
0
CharlesBrowson
mas sitio pa aparcar

Que cansinez y cuanta cosica con este vodevil del Temu, lo dicho una Revolucion Cultural a lo China es lo que nos hace falta
4
QRK
#8 pero luego no lloréis :troll:
0
FunFrock
¿que agresión ha sufrido?
Si no se le puede escuchar la verdad. A lo mejor no debería de ir a la tele.
Pero vamos. Si la izquierda la quiere tener de referente intelectual...
6
Leon_Bocanegra
#4 que desde la izquierda critiquemos el acoso que el puto subnormal de Quiles hace a esta chica, no la convierte a ella en referente intelectual de nadie.
1
FunFrock
#18 la izquierda hizo vicepresidente a alguien q se ponía a acosar a políticos.
Ya sabes. jarabe Democrático.

Aún así a mi el acoso no me gusta. Pero no hay agresión, no se q tiene q ver esta señora en estar en todos lados de víctima cuando no lo ha sido
3
Leon_Bocanegra
#20 Pablo Iglesias no ha acosado a nadie en su vida. Deja de decir gilipolleces
0
FunFrock
#21 no nada. Desde la universidad, a la salida del congreso, casa de santamaria, Begoña. El y su partido estaban muy cómodos haciendo eso, jaleandolo y aplaudiendo.

Ahora no gusta pq lo hacen otros. Pero si quieres buscamos en Meneame las noticias de cuando el acoso era Jarabe Democrático
2
Skiner
#4 No es ninguna referente de nada, es una señora que la contratan las televiosiones para que diga sus cosas, y aprovecharse de la retroalimentación que genera.
No aporta nada más que lo que le interesa a las Teles hablar de ellos mismos mucho el rato.
0
FunFrock
#23 y q tiene protección pública sin que tenga sentencia ni agresión.

Mañana inaugura noseque con el presidente del gobierno
0
BlackDog
No me extraña que se pire, mejor que solo haga de colaboradora en el programa de su sugardady y del Cintora, que tienen la audiencia lo suficientemente estúpida para tragarse el bulo de la agresión, justificar una denuncia falsa y tragarse el teatro del cabestrillo...
1
Sr.No
Fomentando el pluralismo. Menos mal que eran los otros los que atentaban contra la libertad de expresión.
0
Josecoj
Hay personas que defienden “dar la batalla “ en este tipo de programas o en X. Yo siempre he pensado qué es mejor dejarlos solos y mandarlos a pastar. Que digan , -pues muy mal Perro Sanxe-
Y el otro tertuliano le da la razón, y ya está, el resto del programa en silencio :->
0
hazardum
Esta chica era una tertuliana mas, que tampoco daba mas de si, solo grita, no deja hablar y solo sabe decir esloganes vacíos, pero la propia derecha al meterse con ella y prácticamente hacerla mártir, le esta dando alas y cada vez es mas famosa, va a eventos, etc...

Es una tertuliana, y aunque haya ido en las listas del PSOE, no es un cargo publico ni es política, así que ese absurdo acoso que le hacen es que ni tiene razón de ser, porque a un político aunque no se le debe acosar lógicamente,…   » ver todo el comentario
0
Gadfly
Ay no!!!!
0
Gnomo
Después de que la dejen en evidencia en directo y tener que abandonar el plató porque no tenía argumentos decide abandonar el programa xD
Es lo que tiene inventarse historias que son tan fáciles de desmantelar
22
lameth
#1 Si te crees que Sara Santaolallah no tiene argumentos....
0
ostiayajoder
#1 A ver, a mi la tia me cae mal y yo no vi nada en los videos.

Pero la verdad es q fue bastante feo todo lo del programa, con el pavo MINTIENDO sobre ella (la creo cuando dice q no la ha visto ningun forense)....

Yo creo q a esta tia la han estado acosando y descarrilo (tampoco era el lapiz mas afilado) ese dia y descarrilo en el programa.

Lo cual no es obvice de ver q descarrila pq la estan acosando y lo de ese programa fue un episodio mas.
0
Thalin
#15 Solo una cosa, se han pedido las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Si te inventas algo así, lo primero no es pedir las cámaras de seguridad. En los videos no se ve nada, solo se escucha que hay otro tipo que es el que agrede. Si salen esas imágenes y se demuestra la agresión por la cual acabaron 3 personas en el hospital no dejará muy bien a este par de escorias de la sociedad.
0
elGude
#1 porque Antonio Naranjo es un gran periodista..........
2
DDJ
#1 "porque no tenía argumentos"

No he visto el programa ese, apenas he escuchado varios segundos de lo que ha hablado esa mujer en toda su carrera, y aún así me juego lo que sea a con ese "porque no tenía argumentos" realmente quiere decir que no ha dicho lo que tú querias oir. Estoy seguro 100%, pero seguro.
0

