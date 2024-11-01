Sarah Santaolalla anuncia que deja 'En boca de todos' tras "la última encerrona": "Ninguna persona decente puede tolerar esto"

Sarah Santaolalla, hasta ahora colaboradora de Nacho Abad, anuncia que deja 'En boca de todos' tras la situación vivida este martes con Antonio Naranjo, y por la que acabó abandonando el plató. Dice, en un comunicado, que esta es "la última encerrona" y que se va "para que se acaben también las emboscadas"
| etiquetas: sarah santaolalla , tv , antonio naranjo , abandona , en boca de todos
Pero esto se hace contra ciertas ideologias, ya puedes robar a manos llenas y dirigir un programa de maxima audiencia que nadie preguntara por los pufos de tu marido.
Eso sí, que a nadie se le ocurra opinar negativamente del sistema judicial, delito de traición, no menos!
Puto franquismo 2.0 que vivimos...
Lo triste es ver al populacho cayendo en la trampa y bailando el agua o indignándose muy mucho por unos o por otros.
Que le digan que el perito no ve lesiones de ningún tipo? Que le digan que todo el mundo ha visto los vídeos y en ninguno de ellos existe agresión física?
Eso es delito?
Que cansinez y cuanta cosica con este vodevil del Temu, lo dicho una Revolucion Cultural a lo China es lo que nos hace falta
www.meneame.net/story/recuerdan-antonio-naranjo-cuando-invento-agresio
Si no se le puede escuchar la verdad. A lo mejor no debería de ir a la tele.
Pero vamos. Si la izquierda la quiere tener de referente intelectual...
Ya sabes. jarabe Democrático.
Aún así a mi el acoso no me gusta. Pero no hay agresión, no se q tiene q ver esta señora en estar en todos lados de víctima cuando no lo ha sido
Ahora no gusta pq lo hacen otros. Pero si quieres buscamos en Meneame las noticias de cuando el acoso era Jarabe Democrático
No aporta nada más que lo que le interesa a las Teles hablar de ellos mismos mucho el rato.
Mañana inaugura noseque con el presidente del gobierno
Y el otro tertuliano le da la razón, y ya está, el resto del programa en silencio
Es una tertuliana, y aunque haya ido en las listas del PSOE, no es un cargo publico ni es política, así que ese absurdo acoso que le hacen es que ni tiene razón de ser, porque a un político aunque no se le debe acosar lógicamente,… » ver todo el comentario
Es lo que tiene inventarse historias que son tan fáciles de desmantelar
Pero la verdad es q fue bastante feo todo lo del programa, con el pavo MINTIENDO sobre ella (la creo cuando dice q no la ha visto ningun forense)....
Yo creo q a esta tia la han estado acosando y descarrilo (tampoco era el lapiz mas afilado) ese dia y descarrilo en el programa.
Lo cual no es obvice de ver q descarrila pq la estan acosando y lo de ese programa fue un episodio mas.
No he visto el programa ese, apenas he escuchado varios segundos de lo que ha hablado esa mujer en toda su carrera, y aún así me juego lo que sea a con ese "porque no tenía argumentos" realmente quiere decir que no ha dicho lo que tú querias oir. Estoy seguro 100%, pero seguro.