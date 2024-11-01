edición general
Le recuerdan a Antonio Naranjo cuando se inventó una agresión de Máximo Pradera tras lo hecho a Sarah Santaolalla

"Una condena que sentó jurisprudencia. Antes fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid y cuando el insensato recurrió en casación, el Tribunal Supremo lo volvió a condenar y le endilgó las costas, por recurso temerario", recuerda el periodista y escritor.

Chinchorro #2 Chinchorro
¿El abusón también es un embustero? Qué sorpresa.
#12 vicox
#2 Pero no siempre, ahí está el caso en que Eduardo Inda fue agredido por un cámara podemita.
FunFrock #5 FunFrock
Esto no hace que la "agresión" a Sarah fuera cierta.
#15 muerola
#5 ni tampoco falsa, si en vez de esa chica hubiese sido un policía en Euskal Herria ya tendríamos gente en la trena
MateriaNegra #16 MateriaNegra
#5 me recuerdas cuando en el Franquismo y parte de la democracia (los mismos jueces) la violada tena que demostrar numerosas lesiones de autodefensa y si no las había... Caso sobreseído..
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
Que tiene que ver una cosa con la otra.
pitercio #14 pitercio
Vaya par de payasos. Refeos y sin ningún mérito intelectual, eso marca mucho hacia un carácter sumiso de canijo pendenciero. Determina un ansia servil por la búsqueda de migajas de valía que les otorgan sus amos por acciones despreciables.
#8 Albarkas
A ver si con un poco de suerte Pradera le gana otro juicio al impresentable éste.
Alegremensajero #13 Alegremensajero
Entre el Nacho Abad este y el tontopolla de los fantasmas y los ovnis no dejan espacio en la cadena para nadie con tanto programa, eso sí, luego miras las audiencias y están casi a la par de la 2... Mediaset estará contenta con estas mierdas de audiencias para negociar la publicidad seguro.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Menudo panorama con el nivel de este país...una revolución cultural a lo China :troll: es lo que nos hace falta
#7 Barriales
#3 si, pero para las derechas fascistas apesebradas.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
#7 aquí tiene que pillar hasta el apuntador
Kantinero #9 Kantinero
Recomiendo no opinar sin leer la noticia
Hay que estar muy atentos para saber quién es quien en semejante batiburrillo de situaciones , nombres, denunciados, denunciadores .
Bastante mal redactada.

Me encanta el final cuando dice que Pradera le vuelve a demandar.
DORO.C #10 DORO.C
¿Quién es la señora de la izquierda?
Gadfly #1 Gadfly
Que le ha hecho?
Gadfly #4 Gadfly
pobre Sarah
