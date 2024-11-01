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Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen': "Cero absoluto"

Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen': "Cero absoluto"

Niega inquina "personal" en la denuncia que presentó por presuntas calumnias contra el comisario Villarejo. Félix Sanz Roldán, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019, ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el centro "no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión", sobre la 'Operación Kitchen', al tiempo que ha negado que denunciara por calumnias al comisario jubilado José Manuel Villarejo por una inquina "personal".

| etiquetas: sanz roldán , cni , operación kitchen , cloacas estado , juicio kitchen
2 1 0 K 45 politica
4 comentarios
2 1 0 K 45 politica
JackNorte #1 JackNorte
El CNI no sabia nada mientras todos los ladrones ocultaban las pruebas. xD
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cocolisto #3 cocolisto
...Y si culo un futbolín.No es que mientan,es que sacan la chorra y se mean en todo y en todos.
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pepel #4 pepel
Cuando te captan en el PP te entregan un "Manual de No Me Entero De Nada".
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#2 mancebador *
No dice que no supieran nada, sino que no tuvieron nada que ver. Para #_1
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