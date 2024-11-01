Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen': "Cero absoluto"

Niega inquina "personal" en la denuncia que presentó por presuntas calumnias contra el comisario Villarejo. Félix Sanz Roldán, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019, ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el centro "no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión", sobre la 'Operación Kitchen', al tiempo que ha negado que denunciara por calumnias al comisario jubilado José Manuel Villarejo por una inquina "personal".