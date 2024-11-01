edición general
3 meneos
8 clics
Sanz anuncia una aplicación de IA para el triaje de urgencias en Andalucía

Sanz anuncia una aplicación de IA para el triaje de urgencias en Andalucía

Antonio Sanz, que ha valorado que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 “siempre ha sido pionero en la introducción de nuevas herramientas para mejorar la prestación del servicio”, como con la implantación de telemedicina, la introducción de ecógrafos y analizadores portátiles en unidades móviles, y el desarrollo de aplicaciones para la gestión en tiempo real de emergencias, ha destacado que ”incorpora ahora la inteligencia artificial”.

| etiquetas: sanz , consejero , sanidad , andalucía , urgencias , triaje
2 1 0 K 31 politica
4 comentarios
2 1 0 K 31 politica
vicus. #1 vicus.
Perfecto, siempre y cuando las ambulancias no tarden hora y media en atender a un paciente por un infarto. El PP mata, naturalmente y artificialmente
1 K 31
sotillo #2 sotillo
Cada vez dan más miedo, si fuera andaluz iría buscando un buen seguro privado, esto ya se lo han cargado
1 K 22
vicus. #3 vicus.
#2 Eso es de lo que va el negocio, fastidiar la sanidad publica para que la gente se vaya a la privada.
0 K 19
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Una IA decidiendo sobre la salud de las personas :palm:
0 K 11

menéame