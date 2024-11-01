Sanz anuncia una aplicación de IA para el triaje de urgencias en Andalucía

Antonio Sanz, que ha valorado que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 “siempre ha sido pionero en la introducción de nuevas herramientas para mejorar la prestación del servicio”, como con la implantación de telemedicina, la introducción de ecógrafos y analizadores portátiles en unidades móviles, y el desarrollo de aplicaciones para la gestión en tiempo real de emergencias, ha destacado que ”incorpora ahora la inteligencia artificial”.