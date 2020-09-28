Sanidad intentó mantener en secreto los nombres de las farmacéuticas, pero el Consejo de Transparencia le ordenó entregarlos

El ministerio alegó que publicar los nombres de las farmacéuticas y el dinero público que reciben afectaría a la asistencia sanitaria y permitiría acceder a "secretos comerciales" de las empresas.
Los nombres ocultos del gasto farmacéutico: Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiación pública de los medicamentos
