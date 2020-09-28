edición general
Sanidad intentó mantener en secreto los nombres de las farmacéuticas, pero el Consejo de Transparencia le ordenó entregarlos

El ministerio alegó que publicar los nombres de las farmacéuticas y el dinero público que reciben afectaría a la asistencia sanitaria y permitiría acceder a "secretos comerciales" de las empresas.

etiquetas: sanidad , secreto , nombres , farmacéuticas , dinero público , transparencia
4 comentarios
#1 ClaraBernardo
Relacionada: www.meneame.net/story/nombres-ocultos-gasto-farmaceutico-janssen-novar
Los nombres ocultos del gasto farmacéutico: Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiación pública de los medicamentos
#3 Tensk
Cuando dieron que eran los más transparentes supongo que querían compararse con el cristal.

En concreto de unas gafas de sol.
Torrezzno #2 Torrezzno
Ahh poderoso caballero es don dinero.
