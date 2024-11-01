Los nombres ocultos del gasto farmacéutico: Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiación pública de los medicamentos

Unas pocas multinacionales farmacéuticas coparon casi una cuarta parte de la financiación pública de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la francesa Sanofi Aventis fueron las compañías que más fármacos vendieron al Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.