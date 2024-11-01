edición general
Los nombres ocultos del gasto farmacéutico: Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiación pública de los medicamentos

Unas pocas multinacionales farmacéuticas coparon casi una cuarta parte de la financiación pública de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la francesa Sanofi Aventis fueron las compañías que más fármacos vendieron al Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.

Mildranx #1 Mildranx
Me pinchas y no sangro, las principales farmaceuticas, son los principales suministradores de medicamentos, vaya descubrimiento asombroso..
reivaj01 #3 reivaj01 *
#1 Rubén Blades decía "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios!"

www.youtube.com/watch?v=UibAE_x6NM8
Autarca #7 Autarca
#1 Si, y lo que ha costado que nos revelasen esta mierda

Parece que ya nos guardan secretos por mero placer
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
No parece mucho. Por pareto, el 20% de las farmaceuticas se llevarian el 80% del gasto ¿pero el 20%?

¿Estas farmaceuticas o sus dueños tienen marcas blancas que controlan?
meroespectador #2 meroespectador
Las grandes farmacéuticas se llevan un quinto del pastel, bueno si sus medicamentos son de calidad, el coste razonable y tienen oficinas así como personal en el país, no veo porque no.
#4 lameth
¡Anda! Quien iba a decir que la peor politica de la historia de la UE, que tiene como el 30% de Pfizer, se iba a hacer rica en todos los países de la UE.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Solo una quinta parte? Pues me sorprende, pensaba que sería más. La industria farmacéutica tiene unas barreras de entrada bastante altas, no es un mercado al que sea fácil de acceder.
