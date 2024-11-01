Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha demandado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto al que obliga la ley desde 2023. El departamento de Mónica García ya advirtió el pasado mes de noviembre que acudiría a los tribunales si la comunidad madrileña seguía sin poner en marcha la medida, pensada para que los centros sanitarios sepan con qué personal dispuesto a realizar abortos cuentan y puedan organizarse de cara a integrar completamente la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitar