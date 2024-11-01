edición general
12 meneos
11 clics
Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha demandado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto al que obliga la ley desde 2023. El departamento de Mónica García ya advirtió el pasado mes de noviembre que acudiría a los tribunales si la comunidad madrileña seguía sin poner en marcha la medida, pensada para que los centros sanitarios sepan con qué personal dispuesto a realizar abortos cuentan y puedan organizarse de cara a integrar completamente la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitar

| etiquetas: comunidad madrid , ministerio sanidad , contencioso administrativo
11 1 0 K 106 actualidad
8 comentarios
11 1 0 K 106 actualidad
smilo #2 smilo
Se le quitarán las tonterías el día que un político tenga que pagar las multas de su bolsillo
5 K 75
#3 Albarkas
#2 No veremos ese día, me temo.
1 K 24
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#2 eso no lo verán ni nuestros nietos
1 K 24
OCLuis #7 OCLuis
#2 Para eso tiene que haber antes justicia y responsabilidad, algo que en la democracia plena que vivimos no existe, por lo que vemos todos los días en las noticias.
0 K 11
Desideratum #1 Desideratum *
Modo Mandaloriano ON: "Ese es el camino".
1 K 31
ewok #4 ewok
La ley es clara. A ver el juez que le toca.
0 K 12
ipanies #5 ipanies *
Ayuso se morirá de vieja y el asunto seguirá atascado en los tribunales. Si una comunidad está limitando derechos de sus ciudadanos hay otros métodos más expeditivos para hacer efectivos dichos derechos. La propia Ayuso anuncio a las mujeres de su comunidad que si querían abortar se fueran a otro sitio...
0 K 12
Solinvictus #8 Solinvictus
Es mi popo y se lo folla quien defrauda
0 K 7

menéame