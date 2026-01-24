edición general
Sancionado un guardia civil por fingir una misión secreta al ser sorprendido en una redada en un prostíbulo

Suspenden por 20 días al agente, que durante una redada en un club de alterne de Cádiz afirmó estar "interrogando a una confidente".

elgranpilaf
Hombre la misión era secreta, no quería que se enterara la mujer
Nouveau
#3 Secreto ibérico: Los españoles van de putas y sus mujeres lo saben.
Zamarro
Aqui una imagen del susodicho:  media
anonimo115
#1 que ganas de torrente presidente jeje
endy
Lo primero que dijo: esto no es lo que parece
sliana
Sorprendido? Era el único que tenía los pantalones puestos?
