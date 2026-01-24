·
Sancionado un guardia civil por fingir una misión secreta al ser sorprendido en una redada en un prostíbulo
Suspenden por 20 días al agente, que durante una redada en un club de alterne de Cádiz afirmó estar "interrogando a una confidente".
guardia civil
putas
6 comentarios
#3
elgranpilaf
Hombre la misión era secreta, no quería que se enterara la mujer
3
K
59
#4
Nouveau
#3
Secreto ibérico: Los españoles van de putas y sus mujeres lo saben.
0
K
10
#1
Zamarro
*
Aqui una imagen del susodicho:
4
K
49
#2
anonimo115
#1
que ganas de torrente presidente jeje
0
K
9
#6
endy
Lo primero que dijo: esto no es lo que parece
0
K
8
#5
sliana
Sorprendido? Era el único que tenía los pantalones puestos?
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
