Sánchez urge a la CEOE a subir los sueldos tras registrar beneficios empresariales récord: "¿Dónde está la patronal para subir el SMI?"?"

Beneficios empresariales a niveles nunca antes vistos y resistencia a subir salarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado este lunes al ataque contra la decisión de la patronal CEOE de "borrarse" del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y le ha urgido a "cumplir su parte" y "pagar más" a los trabajadores. “Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se siente con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos