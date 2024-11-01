edición general
Sánchez urge a la CEOE a subir los sueldos tras registrar beneficios empresariales récord: "¿Dónde está la patronal para subir el SMI?"?"

Beneficios empresariales a niveles nunca antes vistos y resistencia a subir salarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado este lunes al ataque contra la decisión de la patronal CEOE de "borrarse" del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y le ha urgido a "cumplir su parte" y "pagar más" a los trabajadores. “Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se siente con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos

Alakrán_ #2 Alakrán_
El problema no es el SMI, ese se fija por ley, el problema somos el resto de trabajadores, que la mayoría vivimos una pérdida de poder adquisitivo continua, a pesar de los beneficios record o incluso la escasez de mano de obra.
colipan #5 colipan
#2 elecciones sindicales, negociación y huelga.... Claro que llegan las huelgas y somos todos dueños de la empresa, ese día nos hacemos ver para que los jefes vean lo lamebotas que somos.... Perdón lo implicados que estamos
Gry #4 Gry *
Lo plantean mal. Lo que le hay que preguntar a los empresarios es si están a favor de subirle el sueldo a sus clientes. :-P
wata #7 wata
Primero que se lo suba su jefe que el pobre cobra poco por no trabajar.
#1 Selection *
No necesitan subir los sueldos porque estamos metiendo mano de obra masivamente que cubre la nueva oferta de empleos que, sin ellos, habría que cubrir ofreciendo mejores condiciones salariales.
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 No te enteras de nada, la mayoria de convenios colectivos llevan congelados 20 años.
Lo que no puede ser es que un repartidor hace 20' años cobrase 1200€ y ahora siga cobrando 1200€
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 Quienes tienen que espabilar son los trabajadores, escoger delegados sindicales que no estén vendidos a la patronal y negociar las mejoras, no depende del gobierno y los empresarios no van a regalar nada.
#6 beltraneja
#1 y a la vez la fruta y la verdura no se van más de precio por la gente que está trabando en el campo que cobra el minimo o....
