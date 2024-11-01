Sánchez rechaza los ataques de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo". En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado. "Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional."