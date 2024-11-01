Sánchez rechaza los ataques de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo". En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado. "Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional."
Veremos lo que dicen otro políticos de los de banderita española en la solapa.
En estos asuntos, como todos esos países sin armas nucleares, pintamos poco o nada.