Sánchez rechaza los ataques de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo". En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado. "Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional."

#2 Suleiman
De los pocos con dos dedos de frente.
elsnons #1 elsnons *
Eso está hecho, sus deseos son órdenes para los participantes del conflicto, puesto que como él dice contribuye a un orden internacional más incierto y hostil .
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 que las consecuencias de este ataque nos van a afectar negativamente a los españoles está claro. Que al menos salga el presidente del gobierno a pedir desescalar, que es lo que conviene a los españoles, es lo mínimo.

Veremos lo que dicen otro políticos de los de banderita española en la solapa.
bigmat #4 bigmat
España, como otros muchos países, no tiene bombas nucleares. '
En estos asuntos, como todos esos países sin armas nucleares, pintamos poco o nada.
Razorworks #5 Razorworks
#4 Pintaremos poco, pero podemos elegir entre chuparles la polla EE. UU. e Israel, o decirles que se están pasando. Y, orgullosamente, hemos elegido lo segundo.
