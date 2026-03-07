edición general
Sánchez se lanza a absorber el espacio a su izquierda en un frente anti-Trump para contener la debacle del PSOE

Sánchez ha dejado al espacio a su izquierda sin margen para marcar perfil propio ante la guerra de Irán. Con la bandera del “no a la guerra” y el choque con Donald Trump, tras reafirmarse en impedir el uso de las bases de Rota y Morón pese a las amenazas de romper relaciones comerciales, Sumar no ha tenido más recorrido que mostrar su adhesión. Tampoco IU, la formación de identidad fundacional anti-OTAN y más antimilitarista del espacio. Solo Podemos ha encontrado hueco para forzar cierta diferenciación al interpretar que el envío...

manzitor #5 manzitor
Artículos como éste, dibujan la política como si fuera una caja de quesitos. A ver, tienen que escribir todos los días y eso es duro, pero no por eso deja de ser una memez de artículo.
mastodonte #6 mastodonte *
Buscando un enemigo exterior para ganar las elecciones, esa me suena...
Mesto #2 Mesto
Si se preocupase por la vivienda y la precariedad laboral en España en lugar de preocuparse por Trump igual le iba mejor.
Asimismov #1 Asimismov
O sorbes o soplas. No puedes sorber la izquierda mientras soplas a la derecha.
Ya sopló la casa de paja de Alvise; ahora está soplando la casa de madera de Feijóo
pax0r #3 pax0r
#1 como que no! es el fucking boss!!

puede decir que no pacta con independentistas mientras le masajea los pies a Puigdemont, decir mil veces que no pacta con etarras y brindar con bildu al sol! puede decir NO a la guerra y acto seguido enviar la super fragata y permitir que los aviones de guerra vuelen por Almería! Sabe quienes son sus fans y que no hay problema, lo van a defender a muerte. Es la izquierda y la derecha, el cielo y el suelo, el tiempo y el espacio, arriba Pedro!
#7 detectordefalacias
#3 La izquierda no votaría al perro porque, a diferencia de los que compran el discurso de PP y VOX, saben que el PSOE es de derechas y ahora mismo solo lleva una careta.

Sinceramente, los que compran mentiras de usar y tirar, los que hoy defienden el derecho a defenderse de Ucrania y mañana critican a Irán por hacer lo mismo, los que critican las violaciones del derecho internacional de un bando y lo justifican para el otro, los que hablan de las pobres niñas Iraníes y mañana están a tope con bombardeos de colegios y, en general, los que hoy te defenderán una cosa y mañana la contraria se encuentran más a la derecha...

Recientemente han vendido a EEUU la patria y la bandera que tanto dicen adorar...
#4 MenéameApesta
Ha propuesto salir de la OTAN y no me he enterado?
Porque por muchas palabras anti Trump si se llega a invocar el artículo 5 de la OTAN nos vamos a la guerra queramos o no.
