Sánchez apuesta por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este viernes por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo. "Y ahora que escuchamos en el mundo esa palabra de 'rearme', bueno, pues yo creo que efectivamente el mundo necesita un rearme, pero no un rearme militar, lo que necesita es un rearme moral. Y eso significa también apostar por el feminismo y por el multilateralismo", ha asegurado en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI'