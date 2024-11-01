edición general
Sánchez apuesta por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este viernes por un "rearme moral" en el mundo frente al militar, basado en el feminismo y el multilateralismo. "Y ahora que escuchamos en el mundo esa palabra de 'rearme', bueno, pues yo creo que efectivamente el mundo necesita un rearme, pero no un rearme militar, lo que necesita es un rearme moral. Y eso significa también apostar por el feminismo y por el multilateralismo", ha asegurado en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI'

comentarios
Gry
Suena bien, podemos empezar sustituyendo a los Cascos Azules españoles desplazados a Líbano por mujeres feministas armadas de moral. :popcorn:
elparches
#1 Seguramente habrían evitado llegar a la situación en la que se encuentra el Líbano.
Gry
#5 Seguramente cumplirían la misma función que los soldados, no es como si estuvieran ahí para dispararle a nadie, más bien son como escudos humanos.
luzer
#1 que empiecen por la obra que acabo de ver solucionando un problema de la riada de hace años en Cobisa. Habré visto 60 currantes... ni una mujer. Que llamen a Irene.
Gry
#7 ¿Cuantos militares había? Antiguamente los cuerpos de ingenieros se ocupaban de construir carreteras, puentes y embalses. Todavía lo hacen en los EEUU.
vicvic
Esta claro que habla para militantes que le defienden haga lo que haga y para gente totalmente naif, porque más ridículo no puede ser su discurso. Tu envía a una Irene Montero al enemigo y lo único que conseguirás es risas o, en el peor de los casos, que le entre más ganas de atacarte.

La defensa require armarse, tecnología, hombres y balas, no hay más. Y quien no se arma lo suficiente paga las consecuencias, solo hay que ver a la pobre Ucrania invadida por el fascismo ruso.

Primero tienes que tener la maquinaria bélica engrasada y, gracias a ella, podrás hacer uso de la diplomàcia sin tener que usar la primera.
j-light
Pffffff

En fin...más palabras vacías. Si fuera de otra persona, quizás me lo creyera.
Ominous
El equivalente sanchinflas de "abrazos y no balazos" de cierta presidenta y que no ha arreglado la violencia en México en una puta mierda
