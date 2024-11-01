edición general
12 meneos
8 clics
Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

El Gobierno inicia este lunes su anunciada ofensiva legal contra la Comunidad de Madrid por la negativa a crear el registro de objetores al aborto. «Deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas», ha dicho Sánchez en X este lunes, «un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir».

| etiquetas: sánchez , comunidad de madrid , derivar , 99%»abortos , clínicas privadas
10 2 0 K 126 actualidad
6 comentarios
10 2 0 K 126 actualidad
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
¿Se imaginan que en caso de conflicto bélico tuviéramos que contratar ejércitos privados como Constellis ó el Grupo Wagner, porque la gran mayoría de soldados españoles son objetores de conciencia y luego currasen matando para alguno de esos ejércitos?

¡Que se busquen otra especialidad o se vayan a plantar patatas!
1 K 24
#4 tierramar
Lo que debería hacer el gobierno central es palicar el 155 a Madrid: no ya por la independencia sino por REBELION, al no aceptar enviar los datos sobre cribados de cáncer, ni la lista de médicos objetores de conciencia. Aplicaron el 155 a Cataluña por buscar la independencia; pero el délito de Ayuso es mucho más grave: es REBELION al gobierno de la nación, con más razón se le debería aplicar el 155.
Cataluna país Vasco consiguen transferencias mediante arduas negociaciones con el gobierno central, Ayuso ES independiente de hecho, del gobierno central, y del presidente de su partido, hace lo que le da la gana, está sustituyendo la población madrileña por latinos,.. no ha pedido la independencia de Madrid, la EJERCE.
0 K 12
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Los datos que he escuchado son concretamente el 99,5% (en RTVE).

Uno de cada 200 se hace en la pública (que es la mitad que el 99%, los porcentajes son engañosos si no los entiendes bien).
0 K 11
#5 Empakus
Ufff... A mí con éste tema del aborto, me salen mogollón de disquisiciones morales, que quizás alguien pueda aclararme más allá de un slogan...
Por ejemplo, esto es un tema de salud pública? Pues yo creo que sí en ciertos casos... En todos los casos? Yo creo que en todos los casos no...
Se habla mucho del tema de la salud mental en caso de no poder abortar, pero claro, yo me pregunto... Si los hombres no tenemos derecho a deshacernos de nuestros hijos no deseados, en los mismos términos que en…   » ver todo el comentario
0 K 10
#6 PerritaPiloto
#5 Miralo por este punto. La mujer que quiere abortar va a abortar. Cuando estaba prohibido las que tenían dinero lo hacían en Londres en un quirofano y las que no lo tienen, como mi madre, en una encimera de mármol en la parte de atrás de una farmacia, y también pagando, aunque mucho menos.
0 K 9
#1 roca
El dinero público para la pública
0 K 6

menéame