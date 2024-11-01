Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

El Gobierno inicia este lunes su anunciada ofensiva legal contra la Comunidad de Madrid por la negativa a crear el registro de objetores al aborto. «Deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas», ha dicho Sánchez en X este lunes, «un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir».
| etiquetas: sánchez , comunidad de madrid , derivar , 99%»abortos , clínicas privadas
¡Que se busquen otra especialidad o se vayan a plantar patatas!
Cataluna país Vasco consiguen transferencias mediante arduas negociaciones con el gobierno central, Ayuso ES independiente de hecho, del gobierno central, y del presidente de su partido, hace lo que le da la gana, está sustituyendo la población madrileña por latinos,.. no ha pedido la independencia de Madrid, la EJERCE.
Uno de cada 200 se hace en la pública (que es la mitad que el 99%, los porcentajes son engañosos si no los entiendes bien).
Por ejemplo, esto es un tema de salud pública? Pues yo creo que sí en ciertos casos... En todos los casos? Yo creo que en todos los casos no...
Se habla mucho del tema de la salud mental en caso de no poder abortar, pero claro, yo me pregunto... Si los hombres no tenemos derecho a deshacernos de nuestros hijos no deseados, en los mismos términos que en… » ver todo el comentario