Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

El Gobierno inicia este lunes su anunciada ofensiva legal contra la Comunidad de Madrid por la negativa a crear el registro de objetores al aborto. «Deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas», ha dicho Sánchez en X este lunes, «un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir».