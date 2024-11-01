Sahel: Los yihadistas ponen Bamako bajo asedio

Los distintos grupos armados presentes en Malí –entre ellos movimientos independentistas tuareg y organizaciones yihadistas– se han expandido en los últimos años hasta controlar casi un tercio del territorio. En este contexto de dominio territorial, estos grupos han comenzado a cercar las principales ciudades, dificultando la capacidad de maniobra del ejército maliense. En su último movimiento, la capital, Bamako, está siendo objeto de un duro bloqueo que deja especialmente vulnerable el centro político del país.