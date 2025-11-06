El Sáhara Occidental es la última colonia de África, que la ONU reconoce como "pendiente de colonización" y aboga por un referéndum

"Vais a tocar una tierra que es vuestra", aseguró el rey de Marruecos Hassan II a su pueblo el 6 de noviembre de 1975. Sus palabras fueron el pistoletazo de salida de la Marcha Verde, lo que él llamó una "manifestación pacífica" de unos 300.000 marroquíes enviados por el monarca para penetrar en la colonia española del Sáhara Occidental. Sin embargo, España, que transitaba los últimos coletazos del franquismo, ya había tomado para entonces la decisión de abandonar la zona y no impidió el avance de Rabat.