El Sáhara Occidental es la última colonia de África, que la ONU reconoce como "pendiente de colonización" y aboga por un referéndum

El Sáhara Occidental es la última colonia de África, que la ONU reconoce como "pendiente de colonización" y aboga por un referéndum

"Vais a tocar una tierra que es vuestra", aseguró el rey de Marruecos Hassan II a su pueblo el 6 de noviembre de 1975. Sus palabras fueron el pistoletazo de salida de la Marcha Verde, lo que él llamó una "manifestación pacífica" de unos 300.000 marroquíes enviados por el monarca para penetrar en la colonia española del Sáhara Occidental. Sin embargo, España, que transitaba los últimos coletazos del franquismo, ya había tomado para entonces la decisión de abandonar la zona y no impidió el avance de Rabat.

#1 pozz
Habra un referendum, y votaran los colonos arabes marroquies.
4
#5 Abrildel21
#1 ¿Qué quieres decir? No te entiendo.
0
#11 pozz
#5 Que los arabes marroquies haran casi lo mismo que hicieron los nazis rusos en Crimea y Donbas, expulsaran a la poblacion local, meteran a sus colonos, montaran un paripe de referendum en el que esos colonos diran que son saharauis y que llevan toda la vida ahi, votaran de forma masiva a favor de los intereses arabes marroquies, y se agenciaran el sahara y todos sus recursos sin problemas.
0
#12 Abrildel21
#11 Gracias.
0
#10 GeneWilder
#1 Como el que hicieron en Gibraltar.
0
#3 ehizabai
Lo curioso que se me hae ver a gente defender que en el referendum saharaui voten solo los saharauis y no los colonos marroquíes, pero luego defienden que en un referendum de independencia catalán o vasco debería votarla toda España...
2
#7 Abrildel21
#3 Cataluña o el País Vasco son partes constitutivas de un Estado soberano reconocido internacionalmente, no un territorio pendiente de descolonización.
1
#8 ehizabai
#7 Al Sahara le quedan dos telediarios como territorio pendiente de descolonización.
Cuando la ONU lo reconozco como parte marroquí, ¿cambiará la poisición de esos que ahora ven mal que voten los colonos? ¿Dejarán de llamarlos colonos, acaso? Cuando diga la ONU, pelillos a la mar, y viva el Sahara marroquí.
Claro que sí.
El cinismo.
0
#2 Foxdie
será pendiente de descolonización
1
#6 Abrildel21
#2 Lógico. En el interior de la noticia lo pone, pero no han corregido el titular.
0
#4 rob
Mismo medio, dos realidades.
www.meneame.net/story/consejo-seguridad-onu-respalda-sahara-occidental

No habrá referéndum.
0
#9 Enésimo_strike
A la que esté atado lo siguiente es completar el gran Marruecos, ya tu sabes.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Grand_maroc.jpg
0

