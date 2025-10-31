El Consejo de Seguridad de la ONU respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos

El Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado por un año más su misión en el Sáhara Occidental, conocida como Minurso, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos; una iniciativa que echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui. La votación ha sido de 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Rusia, China y Pakistán han sido los tres únicos países que se han abstenido, mientras que Argelia, aliada del Frente Polisario, se ha ausentado.
