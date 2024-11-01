La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha afirmado este viernes que una autonomía genuina para el Sáhara Occidental bajo la soberanía de Marruecos «podría constituir la solución más viable» para el conflicto que dura ya 50 años. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a las partes que entablaran negociaciones basadas en un plan de autonomía presentado por primera vez por Marruecos a las Naciones Unidas en 2007. Marruecos considera el territorio como propio y se enfrenta al Frente Polisario, respaldado por Argelia, que busca un Esta