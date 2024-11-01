edición general
La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha afirmado este viernes que una autonomía genuina para el Sáhara Occidental bajo la soberanía de Marruecos «podría constituir la solución más viable» para el conflicto que dura ya 50 años. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a las partes que entablaran negociaciones basadas en un plan de autonomía presentado por primera vez por Marruecos a las Naciones Unidas en 2007. Marruecos considera el territorio como propio y se enfrenta al Frente Polisario, respaldado por Argelia, que busca un Esta

El derecho de autodeterminación de los pueblos... el que tengo aquí colgado
#1 Hay cerca de medio millón de marroquíes asentados en el Sahara Occidental y apenas 75.000 sarahauis.
Haz un votación y verás.
Gracias Pedro Sánchez, contigo empezó todo
#2 El Frente Polisario se fundó en 1973 y llevó a cabo su primer ataque contra las fuerzas españolas en el puesto fronterizo Janguet Quesat
Pedro Sánchez no tendría ni un año.
¿Qué caso le hacen los israelies a las resoluciones de la onu?
Si no han impuesto esas, que no vengan ahora queriendo imponer otras.
Genocidio avalado por los paises arabes
Viva Ucrania. En otras partes, ya si eso.
#4 ¡Hombre! ¡Estás indignadísimo porque el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la misma flexibilidad ante el derecho a la autodeterminación que tú! ¡No sé donde ves el problema! :troll:
Que les habrá vendido Marruecos a los integrantes del consejo de seguridad para que se aparten y no les estorben.
HdGP!{angry}
