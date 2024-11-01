edición general
La ONU respalda la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. [Eng]

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución, impulsada por EE.UU., que respalda la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pese a la oposición de Argelia, Rusia y China. El texto considera el plan de autonomía marroquí como base de negociación, sin mencionar un referéndum de autodeterminación, y renueva por un año la misión de paz. Para Marruecos, supone un “capítulo decisivo” en la consolidación de su control; para el Frente Polisario, es una traición al derecho saharaui a decidir su futuro.

#8 Suleiman
Básicamente se hace lo que diga EEUU, y les interesa tener a su súbdito Marruecos contento.
#2 angar300
¿La ONU respalda?¿Sin Argelia, Rusia y China es respaldar?
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Parece ser que ésto pone de manifiesto que por muy grandez que sean China y Rusia, internacionalmente a nivel militar y de poder diplomático, siguen siendo bastante irrelevantes frente a EEUU. No son capaces, en definitiva, de detener en ningún frente los planes expansionistas de Occidente, que sigue haciendo y deshaciendo territorios, en Oriente Medio y en África, como le sale de los cojones.
#3 AlexGuevara
Y el Reino de España de palmero
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
#3 España no pinta nada allí la echaron por la fuerza asesinando españoles
Es triplicada: www.meneame.net/story/onu-acepta-sahara-occidental-como-parte-autonoma
#7 Katos
#3 tu crees que seguimos en los 70?
España no pinta nada ya, ni si quiera en Europa
