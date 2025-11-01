·
Sahara Occidental, cada día más abandonado a su suerte…
La Organización de las Naciones Unidas ha vuelto a dejar clara una vez más su ineficacia a la hora de hacer valer su mandato de paz, cooperación internacional y defensa de los Derechos Humanos. Lo …
mejores hilos
+ valorados
#1
pitercio
*
España abandonó a una de sus provincias. El campechuzo lo firmó, Juan Carlos putero, que sería traidor si hubiera sido español, pero su única patria es el dinero inmoral o delictivo.
#3
zentropia
#1
Abandono no porque quiso sino porque el Frente Polisario los echo. Sino se hubieran quedado.
#5
TripleXXX
#1
Lo mismo las saharauis eran poco putas y, por tanto, prescindibles
#6
pozz
#1
El frente polisario se alio con los marroquies, se pusieron a secuestrar españoles y poner atentados bomba... nos echaron a patadas, solo que no midieron las consecuencias de lo que hacian. En parte, hicieron de tontos útiles del imperialismo arabe marroqui.
#7
Pertinax
*
#1
Si se quedan, bronca. Si se van o les echan, bronca. Joder España, eres el saco de las hostias hicieras lo que hicieras.
#2
Connect
Sobre el papel el trato no es malo. Tienen plena autonomía, y solo dejan al estado de Marruecos el tema de defensa y la moneda. El resto se le da plena competencia incluso en recaudación fiscal. Hasta tendrían un Presidente propio de Congreso.
Habría que ver si luego el Rey de Marruecos todo eso lo seguiría cumpliendo. Pero si es así, sería como un estado americano o un lander alemán, superando incluso competencias de nuestras autonomías.
#4
Connect
*
Para el que no sepa de qué va el acuerdo, aquí van los puntos mas importantes:
1. Marruecos propone que el Sáhara tenga:
- Un Parlamento regional elegido democráticamente.
- Un Gobierno o Consejo Ejecutivo responsable ante ese Parlamento.
- Un Poder Judicial regional, con tribunales que apliquen las leyes autonómicas.
- Un Jefe de Gobierno regional, elegido por la asamblea saharaui.
2. Competencias exclusivas del Sáhara
El plan marroquí prevé que las autoridades saharauis
…
» ver todo el comentario
#8
silzul
#4
Hace tiempo que la autodeterminación está acabada... Por la sencilla razón que los saharauis exigen el censo anterior a 1990. Y los marroquíes les interesa el actual, básicamente porque llevan décadas movilizando población marroquí a zonas saharauis.
