Sacrificadas 2,5 millones de gallinas tras notificarse 14 focos de gripe aviar en España

Agricultura confía en levantar esta medida "tan pronto como sea posible" y señala que "no hay ninguna implicación" de salud pública

Khadagar
Manda huevos.

No, en serio, mandadme huevos que me van a hacer falta. :-P
1
cenutrios_unidos
¿Y cual es el motivonde sacrificarlas? Paracetamol, caldo de pollo y apañao.
0
tromperri
Sacrificado el bolsillo de 45 millones de españoles que tendrán que pagar los huevos a lo que a los intermediarios y macro granjas les salga de los huevos.
0

