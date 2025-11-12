·
4933
clics
El pinganillo de Ayuso
5608
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4509
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
4750
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4502
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
más votadas
453
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
326
El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer
396
Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo
306
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa
365
¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?
publicadas
en cola
Sacrificadas 2,5 millones de gallinas tras notificarse 14 focos de gripe aviar en España
Agricultura confía en levantar esta medida "tan pronto como sea posible" y señala que "no hay ninguna implicación" de salud pública
gripe aviar
,
gallinas
3 comentarios
#1
Khadgar
Manda huevos.
No, en serio, mandadme huevos que me van a hacer falta.
1
K
24
#3
cenutrios_unidos
*
¿Y cual es el motivonde sacrificarlas? Paracetamol, caldo de pollo y apañao.
0
K
14
#2
tromperri
Sacrificado el bolsillo de 45 millones de españoles que tendrán que pagar los huevos a lo que a los intermediarios y macro granjas les salga de los huevos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
No, en serio, mandadme huevos que me van a hacer falta.