Sacar dinero de un familiar justo antes de su fallecimiento parecía una gran idea para no pagar impuestos. No lo era

¿Por qué debería pagarse un impuesto adicional por recibir un dinero en herencia por el que el fallecido ya tributaba? Muchas personas se hacen esa pregunta y deciden tirarse al monte (fiscal) intentando mil y una artimañas para eludir el pago del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. El truco más habitual es el de vaciar las cuentas bancarias del familiar antes de que fallezca. Spoiler: sale mal. El intento de esquivar al fisco puede terminar exactamente donde uno quería evitar llegar: pagando a Hacienda incluso más de lo que habría pagado.
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Porque los impuestos se pagan cuando hay un incremento patrimonial o un movimiento de dinero.
Cuando compramos algo, pagamos de nuestro sueldo (que ha pagado impuestos) y a lo que pagamos se le aplica el IVA.
¿Alguien gana y alguien pierde? Impuestos.
Que te puede parece mal, o que son muy altos o lo que sea, pero no hablemos de doble imposición a cosas que no lo son.
Otra cosa es que haya una millonada. Entonces lo que se hace es comprar por ejemplo acciones de alguna empresa estable. Mientras no se se… » ver todo el comentario
Es más, podría considerarse delito de alzamiento de bienes.