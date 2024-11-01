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Sacar dinero de un familiar justo antes de su fallecimiento parecía una gran idea para no pagar impuestos. No lo era

Sacar dinero de un familiar justo antes de su fallecimiento parecía una gran idea para no pagar impuestos. No lo era

¿Por qué debería pagarse un impuesto adicional por recibir un dinero en herencia por el que el fallecido ya tributaba? Muchas personas se hacen esa pregunta y deciden tirarse al monte (fiscal) intentando mil y una artimañas para eludir el pago del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. El truco más habitual es el de vaciar las cuentas bancarias del familiar antes de que fallezca. Spoiler: sale mal. El intento de esquivar al fisco puede terminar exactamente donde uno quería evitar llegar: pagando a Hacienda incluso más de lo que habría pagado.

| etiquetas: herencia , tributación
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9 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Por qué debería pagarse un impuesto adicional por recibir un dinero en herencia por el que el fallecido ya tributaba?

Porque los impuestos se pagan cuando hay un incremento patrimonial o un movimiento de dinero.

Cuando compramos algo, pagamos de nuestro sueldo (que ha pagado impuestos) y a lo que pagamos se le aplica el IVA.
¿Alguien gana y alguien pierde? Impuestos.

Que te puede parece mal, o que son muy altos o lo que sea, pero no hablemos de doble imposición a cosas que no lo son.
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Connect #7 Connect
Esto no es así del todo cierto. Se debe demostrar que el que sacó el dinero no fue la persona fallecida. Y eso no es fácil de demostrar. Otra cosa es una vez ha fallecido, que entonces hacienda quiere pillar por todo. Siempre y cuando se saque. Dependiendo del dinero que haya, simplemente se pueden seguir domiciliando recibos, porque eso sigue activo.

Otra cosa es que haya una millonada. Entonces lo que se hace es comprar por ejemplo acciones de alguna empresa estable. Mientras no se se…   » ver todo el comentario
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
En todas supongo o casi todas las comunidades está bonificado los impuestos de la herencia hasta 100.000 euros o por ahí. Así que será para los que quieren heredar un pastón y defraudar el porcentaje correspondiente. Pero vamos, eso de sacar dinero, quizás es para el que se lo quiera quitar a otros herederos.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
De hecho, para bien o para mal, pero los bancos suelen bloquear las cuentas hasta hacerse efectivas las herencias/impuestos.
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#3 fingulod
#2 Ya, pero lo puedes hacer antes que el banco lo sepa. El problema es que Hacienda no es tonta, y lo detecta después.

Es más, podría considerarse delito de alzamiento de bienes.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#3 sanción fiscal (incluso delito, si es mucha cantidad) puede haber si hay ánimo defraudatorio, pero lo del alzamiento de bienes está traído por los pelos.
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#8 sliana
#3 te declaras del PP y el alzamiento te resbala
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JuanCarVen #9 JuanCarVen
#3 Salvo para IDA. Hay Hacienda no vio nada.
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Gadfly #1 Gadfly
Hacienda = Mafia
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menéame