Sacar dinero de un familiar justo antes de su fallecimiento parecía una gran idea para no pagar impuestos. No lo era

¿Por qué debería pagarse un impuesto adicional por recibir un dinero en herencia por el que el fallecido ya tributaba? Muchas personas se hacen esa pregunta y deciden tirarse al monte (fiscal) intentando mil y una artimañas para eludir el pago del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. El truco más habitual es el de vaciar las cuentas bancarias del familiar antes de que fallezca. Spoiler: sale mal. El intento de esquivar al fisco puede terminar exactamente donde uno quería evitar llegar: pagando a Hacienda incluso más de lo que habría pagado.