¿Sabías que cuando votas en unas elecciones sindicales también votas quién negocia el convenio TIC?

No es muy conocido que cuando se vota en unas elecciones sindicales no solo decides quién quieres que esté en el comité de empresa, de esos resultados depende también quién negocia el convenio de Consultoras. Actualmente, como en las diecinueve veces anteriores, lo negocia CCOO y UGT (junto con la presencia testimonial de algún sindicato autonómico). Y desde hace diecinueve veces se firma una cláusula de absorción y compensación que condena a la congelación salarial (pérdida del poder adquisitivo) a centenares de miles de personas

ipanies #8 ipanies
#7 El cualo?!?!?!?!? El sector TIC es muy grande y amplio y no creo que puedas hablar por boca de todos... O eres representante sindical del sector?!?!
Ahora sí que sería un giro de guión brutal si me contestas que sí, que estás en la mesa de negociación xD
0 K 14
ipanies #4 ipanies
El éxito de la patronal y CCOO/UGT es que los trabajadores no se impliquen en el sindicalismo real y así nos va.
Ahora vendrá algún subnormal con "A las mariscadas" y a otra cosa.
0 K 14
#5 encurtido
#4 Yo he trabajado en varias consultoras grandes y en todas ellas se repite una marea de correos de todos los sindicatos conocidos (incluyendo los considerados "buenos" en menéame) echándose mierda unos a otros. Eso quita bastante las ganas de participar en nada ni de tomarlos en serio, al final terminaba creando una regla en el correo para que no molesten en la bandeja.

Otra razón de la baja participación es que los salarios suelen estar muy por encima de los convenios, así que en general se está muy lejos de que una negociación tenga un impacto real.
0 K 7
ipanies #6 ipanies
#5 Así pues las razones que esgrimes son que te molestan sus mails y que como ya cobras por encima del convenio pues ya pa'que...
Enhorabuena, me alegro de que estés tan de puta madre en tu trabajo pero no creo que sea la situación mayoritaria de los trabajadores.
0 K 14
#7 encurtido
#6 De la mayoría de trabajadores no, de la mayoría de trabajadores del sector TIC sí.
0 K 7
manzitor #1 manzitor
¿Y cual es la razón por la que la empresas de consultoría no tienen convenio sectorial?
0 K 11
alfema #3 alfema
¿Y qué ofrece CGT a los trabajadores de IT para que estos decidan votarles?

De todas formas ya hay convenio estatal con vigencia desde enero del 2025 y hasta el diciembre del 2027, así que falta mucho para la negociación del nuevo convenio.

C.C.: #1

Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública.
0 K 10
#2 wai
Ostias, hay que explicar esto? Si que está bajo el nivel...
0 K 10

