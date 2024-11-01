¿Sabías que cuando votas en unas elecciones sindicales también votas quién negocia el convenio TIC?

No es muy conocido que cuando se vota en unas elecciones sindicales no solo decides quién quieres que esté en el comité de empresa, de esos resultados depende también quién negocia el convenio de Consultoras. Actualmente, como en las diecinueve veces anteriores, lo negocia CCOO y UGT (junto con la presencia testimonial de algún sindicato autonómico). Y desde hace diecinueve veces se firma una cláusula de absorción y compensación que condena a la congelación salarial (pérdida del poder adquisitivo) a centenares de miles de personas
Ahora sí que sería un giro de guión brutal si me contestas que sí, que estás en la mesa de negociación
Ahora vendrá algún subnormal con "A las mariscadas" y a otra cosa.
Otra razón de la baja participación es que los salarios suelen estar muy por encima de los convenios, así que en general se está muy lejos de que una negociación tenga un impacto real.
Enhorabuena, me alegro de que estés tan de puta madre en tu trabajo pero no creo que sea la situación mayoritaria de los trabajadores.
De todas formas ya hay convenio estatal con vigencia desde enero del 2025 y hasta el diciembre del 2027, así que falta mucho para la negociación del nuevo convenio.
Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública.