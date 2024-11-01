¿Sabías que cuando votas en unas elecciones sindicales también votas quién negocia el convenio TIC?

No es muy conocido que cuando se vota en unas elecciones sindicales no solo decides quién quieres que esté en el comité de empresa, de esos resultados depende también quién negocia el convenio de Consultoras. Actualmente, como en las diecinueve veces anteriores, lo negocia CCOO y UGT (junto con la presencia testimonial de algún sindicato autonómico). Y desde hace diecinueve veces se firma una cláusula de absorción y compensación que condena a la congelación salarial (pérdida del poder adquisitivo) a centenares de miles de personas