Qué sabemos sobre la supuesta donación de los órganos de Noelia Castillo tras la eutanasia: se puede revocar el deseo de donar en cualquier momento

Es una declaración de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha asegurado en una publicación de Youtube que a la madre de Noelia Castillo le notificaron desde el hospital que “no podía retrasar la eutanasia porque ya tenían sus órganos colocados a otros enfermos”. La madre a 26 de marzo no se ha pronunciado públicamente sobre ello y tampoco ha trascendido información sobre la voluntad de la joven de 25 añ