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Qué sabemos sobre la supuesta donación de los órganos de Noelia Castillo tras la eutanasia: se puede revocar el deseo de donar en cualquier momento

Qué sabemos sobre la supuesta donación de los órganos de Noelia Castillo tras la eutanasia: se puede revocar el deseo de donar en cualquier momento

Es una declaración de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha asegurado en una publicación de Youtube que a la madre de Noelia Castillo le notificaron desde el hospital que “no podía retrasar la eutanasia porque ya tenían sus órganos colocados a otros enfermos”. La madre a 26 de marzo no se ha pronunciado públicamente sobre ello y tampoco ha trascendido información sobre la voluntad de la joven de 25 añ

| etiquetas: noelia , polonia , abogados cristianos , órganos , bulo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Se han dicho muchas mentiras en este caso de Noelia, pero esta de la donación de órganos de estos fundamentalistas cristianos es de las más asquerosas.
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megsel #2 megsel
#1 Que va, en su línea, sostenella y no enmendalla........lo que quieres es meter lío, bronca, miedo.........con todo y a costa de todo.........
Psicópatas.
4 K 65
#4 diablos_maiq
#1 abogados cristianos: trabajando sin descanso para que el cristianismo dé asco
3 K 49
sotillo #5 sotillo
#1 Hay que ser un mal bicho y tener mucho odio comprimido para ser tan mala , esta gente envenena el mundo por donde pasa
2 K 31
#6 slender_1
No solo Abogados Cristianos, todos los fachatubers que cada vez estoy más convencido de que un ente superior les da su argumentario diario.
4 K 58
#3 chavi *
No. Ya no.
Si expresó su deseo de donar órganos, después de muerta no puede negarse
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EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Al final es la familia quien tiene la última palabra.
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Andreham #8 Andreham
Por el amor de dios, pero cómo pueden ser tan inmensamente asquerosos.

Pero por satán, pero qué maldad.

Joder, pero menuda hipocresía. Pero cómo se puede ser tan atroz.

Ojalá exista el cielo para que esta gente tenga que darle explicaciones a san pedro.
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camvalf #12 camvalf *
Hay que acabar de algún modo con este tipo de desinformación utilizada para atacar al estado por grupos organizados para desestabilizar el país.
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wata #10 wata
Lo copio de la IA porque ya estoy cansado de tanta falacia...
,............
La legislación española sobre donación de órganos se basa en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, que establece el principio de consentimiento presunto: todas las personas son consideradas donantes a menos que hayan expresado su oposición en vida.

Esta norma, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 2070/1999 y el Real Decreto 1723/2012, regula las actividades de obtención, coordinación territorial y utilización…   » ver todo el comentario
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herlocksholmes #9 herlocksholmes
Si es cierta la noticia, es lo más repugnante que he oído en mucho tiempo. Ojalá exista el infierno, acabará allí seguro
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menéame