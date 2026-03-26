Qué sabemos sobre la supuesta donación de los órganos de Noelia Castillo tras la eutanasia: se puede revocar el deseo de donar en cualquier momento

Es una declaración de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha asegurado en una publicación de Youtube que a la madre de Noelia Castillo le notificaron desde el hospital que “no podía retrasar la eutanasia porque ya tenían sus órganos colocados a otros enfermos”. La madre a 26 de marzo no se ha pronunciado públicamente sobre ello y tampoco ha trascendido información sobre la voluntad de la joven de 25 añ
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Psicópatas.
Si expresó su deseo de donar órganos, después de muerta no puede negarse
Pero por satán, pero qué maldad.
Joder, pero menuda hipocresía. Pero cómo se puede ser tan atroz.
Ojalá exista el cielo para que esta gente tenga que darle explicaciones a san pedro.
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La legislación española sobre donación de órganos se basa en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, que establece el principio de consentimiento presunto: todas las personas son consideradas donantes a menos que hayan expresado su oposición en vida.
Esta norma, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 2070/1999 y el Real Decreto 1723/2012, regula las actividades de obtención, coordinación territorial y utilización… » ver todo el comentario