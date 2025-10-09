edición general
Ryanair deja aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas

En España, su segundo mercado tras Italia y donde es líder por delante de Vueling e Iberia, admite que todos sus vuelos son rentables, pero ha anunciado un recorte de capacidad que suma ya tres millones de asientos y exige a Aena una rebaja sustancial de tasas sobre todo en aeropuertos regionales.

LuCiLu
A enemigo que huye, puente de plata.
Marisadoro
Ryanair recorta 3 millones de asientos en España por el tasazo de Sánchez
... Francia, Alemania, Austria, Estonia, Letonia y Lituania....
¡Sánchez, coño, que t'aspasao!

Kantinero
exige a Aena una rebaja sustancial de tasas sobre todo en aeropuertos regionales.

Exige......subvenciones......exige no pagar impuestos......
Barriales
Ratas huyendo.
ElBeaver
Ya regresarán, si se marchan es porque no les resulta rentable; lo de las tasas no tiene importancia.
