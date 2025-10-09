Ryanair deja aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas

En España, su segundo mercado tras Italia y donde es líder por delante de Vueling e Iberia, admite que todos sus vuelos son rentables, pero ha anunciado un recorte de capacidad que suma ya tres millones de asientos y exige a Aena una rebaja sustancial de tasas sobre todo en aeropuertos regionales.
