22
meneos
30
clics
Rutte se enfrenta a críticas por decir a los europeos que "sigan soñando" con la independencia de la seguridad estadounidense
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está en el punto de mira por sus comentarios desdeñosos sobre la idea de separar a Europa de la protección de Washington. «No pueden, no podemos», dijo.
etiquetas
rutte
europe
18
4
0
241
actualidad
7 comentarios
actualidad
#1
Mountains
OTAN No, Bases fuera!
9
106
#4
Un_señor_de_Cuenca
He visto sanguijuelas arrastrándose por el lodo con más dignidad que el caniche con gafas este.
4
64
#3
Harkon
A ver señor Rutte, no será que está preocupado por su silloncito?
Sí, sí, sí... que me quedo sin comer...!!
2
38
#2
Cosmos1917
A ver, que lo dice alguien que tiene metida la nariz en el ojete del cheeto naranja.....lo raro sería que dijera lo contrario.
2
30
#7
omega7767
yo lo mandaba a Ucrania al frente, a mostrar que valiente es el secretario general de la OTAN
1
17
#6
g3_g3
Sin duda es el que mejor representa el papel de la UE a nivel global.
Si no le importó a Merkel ni a Macron ser espiados en sus móviles por USA, que va a decir este?
0
12
#5
MisturaFina
Quién le haría caso a ciervo lame botas como ese. Es un títere de Trump. No vale nada.
0
7
