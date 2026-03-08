Así lo expresó el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev: "Este es el amanecer de una nueva era: la era del colapso energético total y la bancarrota de Europa debido a las decisiones idiotas de Ursula, Kaja y otros rusófobos. Al rechazar la energía rusa, la UE se ha disparado en el pie tantas veces que ya no le queda pie". "Eso es un hecho real porque ellos no tienen la capacidad de producir energía en la medida que la consumen", señala el analista.