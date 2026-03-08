edición general
19 meneos
33 clics
Rusia trolea a la UE: "Es el amanecer de una nueva era, la del colapso energético total de Europa"

Rusia trolea a la UE: "Es el amanecer de una nueva era, la del colapso energético total de Europa"

Así lo expresó el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev: "Este es el amanecer de una nueva era: la era del colapso energético total y la bancarrota de Europa debido a las decisiones idiotas de Ursula, Kaja y otros rusófobos. Al rechazar la energía rusa, la UE se ha disparado en el pie tantas veces que ya no le queda pie". "Eso es un hecho real porque ellos no tienen la capacidad de producir energía en la medida que la consumen", señala el analista.

| etiquetas: rusia , ue , ucrania , eeuu , israel , irán , colapso , energía , gas , petróleo , guerra
15 4 4 K 87 actualidad
7 comentarios
15 4 4 K 87 actualidad
jm22381 #1 jm22381
¿Putin nos va a contar otra vez el cuento de que nos vamos a congelar en invierno como en 2022? Ok, boomer :roll:
10 K 121
Pertinax #3 Pertinax
#1 ¿A ti tampoco te quedan hamsters que comer? La que nos espera.
5 K 65
Don_Pixote #2 Don_Pixote
xD xD xD comenos los huevos fritos en energía renovable
5 K 55
vicvic #5 vicvic
Es una noticia del medio de propaganda oficial del Kremlin citando declaraciones de sus jefes, lo único que puedes hacer es reírte del Kremlin, no da para más la patètica retòrica de los asesinos.
2 K 38
cocolisto #4 cocolisto
... "Y las risas se convirtieron en muecas..."
1 K 32
azathothruna #6 azathothruna
@suppiluliuma dira que todo lo que dice el malvado hijo de putin (es cierto lo de malvado) es fake news :shit:
0 K 18
#7 jaramero
Es una verdad como un templo.

El milagro económico alemán se debía a tener la energía más barata.

Y Ucrania, sin estar en la UE, resultó ser la granja barata de Europa.

Ursula y cía tienen intereses donde la UE no es una prioridad.
0 K 7

menéame