Rusia rescinde sus acuerdos de defensa con Portugal, Canadá y Francia

Rusia puso fin a distintos acuerdos de cooperación militar de décadas de antigüedad con Portugal, Francia y Canadá mediante un decreto publicado el viernes y firmado por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. Según el Gobierno ruso, los acuerdos de cooperación en materia de defensa firmados entre 1989 y 2000 con estos tres países carecen de relevancia estratégica en el contexto actual, por lo que han sido rescindidos simultáneamente, sin que se hayan considerado posibles mecanismos alternativos de cooperación.
| etiquetas: rusia , rescisión , acuerdos , defensa , portugal , francia , canadá
es.euronews.com/2025/12/06/rusia-rescinde-acuerdos-defensa-portugal-ca
