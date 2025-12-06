edición general
Rusia rescinde sus acuerdos de defensa con Portugal, Canadá y Francia

Rusia puso fin a distintos acuerdos de cooperación militar de décadas de antigüedad con Portugal, Francia y Canadá mediante un decreto publicado el viernes y firmado por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. Según el Gobierno ruso, los acuerdos de cooperación en materia de defensa firmados entre 1989 y 2000 con estos tres países carecen de relevancia estratégica en el contexto actual, por lo que han sido rescindidos simultáneamente, sin que se hayan considerado posibles mecanismos alternativos de cooperación.

vicvic #10 vicvic
Antes tenía que haberlos roto, pero no Rusia, sino Europa, y no sólo de defensa, ante la invasión criminal, fascista e imperialista a Ucrania. Vamos tarde y mal.
Veelicus #15 Veelicus
Raro que todavia los tuviese
#9 VFR
Ya vemos quien rompe los acuerdos
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Para los ilustres meneantes otanistas éstos tres países serían putinistas por esa fecha. Que tengan cuidao a ver si no van a ser ellos putinejos también.
