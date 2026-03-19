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Rusia recomienda enviar a psicólogos a las mujeres que no quieren ser madres

Rusia quiere que las mujeres que no desean tener hijos acudan al psicólogo. El Ministerio ruso de Salud recomienda a los médicos que envíen a las mujeres que no quieren hijos "a una consulta con un psicólogo, con el objetivo de fomentar una actitud positiva hacia la maternidad". Según el documento, los médicos deben invitar a las mujeres de entre 18 y 49 años a consultas anuales para "evaluar su salud reproductiva".El documento también prevé consultas para los hombres, pero solo para evaluar su salud física, sin recurrir al psicólogo

| etiquetas: rusia , mujeres , psicólogo , rusas , maternidad , madre
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Mientras tanto en Europa "nuestros" políticos no tienen absolutamente "nada" de lo que avergonzarse... así que el tema esta en soltar mierda de lo que supuestamente se hace "mal" en otros países que curiosamente ni piensan como ellos, ni entienden la vida como ellos. Predicadores en el desierto de "noticias" para consumo interno.
frankiegth #3 frankiegth *
Mientras tanto en Europa "nuestros" políticos no tienen absolutamente "nada" de lo que avergonzarse... así que el tema esta en soltar mierda de lo que supuestamente se hace "mal" en otros países que curiosamente ni piensan como ellos, ni entienden la vida como ellos. Predicadores en el desierto de "noticias" para consumo interno.
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#7 Robe7064
#3 Los paises no piensan, sienten ni entienden la vida. Hay mujeres rusas que quieren tener hijos y otras que no quieren. El gobierno ruso hace mal al meterse en la vida de las segundas.
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frankiegth #11 frankiegth *
#7. No creo en la existencia de los países inocentes. Todos tienen algo que ocultar o algo de lo que avergonzarse.
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yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui
#7 Necesitan carne de cañón.
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Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#3 si contar lo que ocurre es “echar mierda” el problema no está en quien lo cuenta. No he visto ningún juicio de valor en el artículo, solo se expone una realidad.
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Alakrán_ #5 Alakrán_
No son fascistas, que va!
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#4 Grahml
Yo considero más efectivo inseminarlas forzosamente.
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garfius1 #10 garfius1
#4 Hay voluntariado?
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues más o menos como en el franquismo, pero con monjas y Elena Francis.

Que aquí muchos ven a Putin como el nuevo Stalin, en realidad es un pavo de la derecha más extrema, y en plan libertarra, bastante más que los que van por aquí de liberales.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Y a los gays a terapias de reconversión.
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#6 eipoc *
Propaganda on fire. A ver esas tragaderas, que se vean bien abiertas.
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loborojo #1 loborojo
Gilead ortodoxa
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Spirito #9 Spirito
Yo, si hay que repoblar Rusia, me ofrezco voluntario. :hug:
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Nylo #14 Nylo
Habrá que preguntarles a los psicólogos si quieren ellos atender a esas mujeres ¿no?
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menéame