Rusia recomienda enviar a psicólogos a las mujeres que no quieren ser madres

Rusia quiere que las mujeres que no desean tener hijos acudan al psicólogo. El Ministerio ruso de Salud recomienda a los médicos que envíen a las mujeres que no quieren hijos "a una consulta con un psicólogo, con el objetivo de fomentar una actitud positiva hacia la maternidad". Según el documento, los médicos deben invitar a las mujeres de entre 18 y 49 años a consultas anuales para "evaluar su salud reproductiva".El documento también prevé consultas para los hombres, pero solo para evaluar su salud física, sin recurrir al psicólogo