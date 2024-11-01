Alemania: huelga estudiantil contra el servicio militar [DEU]

En más de 130 ciudades, los estudiantes se manifiestan contra el nuevo servicio militar. Temen que pronto se imponga el reclutamiento(..) En las pancartas y carteles de la manifestación de Berlín se podía leer, por ejemplo: "Morir no está en el programa de estudios", "Friedrich Merz al frente" y "Una cabeza inteligente no cabe bajo un casco de acero".
| etiquetas: alemania , servicio militar , huelga , manifestaciones
