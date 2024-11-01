edición general
Alemania: huelga estudiantil contra el servicio militar [DEU]

En más de 130 ciudades, los estudiantes se manifiestan contra el nuevo servicio militar. Temen que pronto se imponga el reclutamiento(..) En las pancartas y carteles de la manifestación de Berlín se podía leer, por ejemplo: "Morir no está en el programa de estudios", "Friedrich Merz al frente" y "Una cabeza inteligente no cabe bajo un casco de acero".

#2 cocococo
Si en el siglo XXI todavía hay ejércitos es que la civilización humana no está lo más mínimo evolucionada, más que seres tecnológicamente avanzados e inteligentes son más bien putos simios que se acaban de bajar de los árboles, o sea, monos un poco entrenados, no más.

Todavía hay gente que cree que ahora mismo estamos en un mundo avanzado y en realidad estamos en un planeta lleno de gente subnormal por todas partes, aunque una gran cantidad tenga estudios universitarios.
azathothruna #5 azathothruna
#2 Te recuerdo que en warhammer 40k los ejercitos son la voluntad del emperador.
Y la flota estelar en el siglo XXXII aun puede actuar de ejercito.
No dire nada de la republica ni del imperio sith porque son fantasia, no futurista ni ciencia ficcion
azathothruna #1 azathothruna
La raza aria de @suppiluliuma negandose a dar la vida por la "libertad" "libre mercado" y "democracia" de los gringos
suppiluliuma #4 suppiluliuma
#1 ¡Wolfgang! ¡Esos arios sí que son los tuyos! Pero bueno, seguro que estás pensando en aplicarles el mismo tratamiento que a Sophie Scholl, ¿eh pillín? :troll:
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Vaya, ya no cuela lo de defender la libertad y esas cosas.
