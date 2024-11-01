Rusia paga un precio "extraordinario" por avances mínimos: 325.000 muertos y el mayor nivel de bajas desde 1945

Pese a que el Kremlin mantiene un discurso optimista sobre el curso de la guerra, las últimas estimaciones sobre la cifra de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) desvela un creciente número de pérdidas entre sus filas a medida que se extiende el conflicto. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington sostiene que la invasión de Ucrania ha causado 1,8 millones de bajas militares entre los dos países.
Esto es como Roncero diciendo que todos los penaltis a favor del Madrid son reales.
Pues como se ponga chulo Vladimir y diga que la recontrucción es al 50% entre empresas de USA y Rusia .. nos vamos a morir de risa.
"Este grupo de expertos asegura que Moscú se ha llevado la peor parte al registrar 325.000 muertos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 (...) Por su parte, Ucrania ha sufrido entre 100.000 y 140.000 muertes en el campo de batalla. "Las bajas rusas y ucranianas combinadas pueden llegar a 1,8 millones y podrían alcanzar los dos millones de bajas totales para la primavera de 2026""
Debe ser un tema de "inteligencia militar".
La cosa es que estamos en invierno y a Rusia no le está yendo bien.
De hecho, es Rusia quien tiene la iniciativa en todo el frente.
No están derrotados, pero los rusos se están comiendo un mojón.
En su momento, así parecía pero luego derivó en una guerra de desgaste.
Los muertos en las guerras son una minoria siempre, el grueso de las perdidas en un ejército son heridos, gente capturada o agotados que no pueden volver al frente inmediatamente, a la suma de todo se le llaman bajas.
Tampoco me creo los números. Hay gente muy buena estimandolos pero son directamente secreto de estado
Te pongo un ejemplo de como cuenta la OTAN (esto fue en Corea)
Los carros de combate seguían apareciendo aquí y allá, pero normalmente solo en pequeños grupos o tal vez con la fuerza de una sección. Así que, obviamente, algo los estaba destruyendo en 1950. Según los analistas y estadistas la respuesta era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1952, su documentación interna afirmaba que se habían destruido 921 tanques enemigos y otros 925 habían resultado dañados.
Al
…
Muertos son muertos, bajas son la suma de los muertos, los heridos, los desaparecidos, los capturados y los desertores.
Y, en fin, la peor parte se la han y están llevando los soldados ucranianos en una proporción de 10 a 1 en muertos.
Por eso tienen que ir por Ucrania secuestrando a hombres que meten en furgonetas para luego llevarlos al frente.
Como cuando dijeron que Rusia invadiría y la gente se reía.
Como cuando dijeron que les iba mal en Kiev y se acabaron retirando
Como cuando dijeron que iban mal de hombres y tuvieron que reclutar a 300.000 a la fuerza
Como cuando dijeron que iban mal de municiones
Como cuando dijeron que buscaban municiones en el extranjero
Como cuando dijeron que Corea del hambre e Irán iban a mandar municiones y equipos
Como cuando…