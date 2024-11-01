edición general
Rusia paga un precio "extraordinario" por avances mínimos: 325.000 muertos y el mayor nivel de bajas desde 1945

Pese a que el Kremlin mantiene un discurso optimista sobre el curso de la guerra, las últimas estimaciones sobre la cifra de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) desvela un creciente número de pérdidas entre sus filas a medida que se extiende el conflicto. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington sostiene que la invasión de Ucrania ha causado 1,8 millones de bajas militares entre los dos países.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington

Esto es como Roncero diciendo que todos los penaltis a favor del Madrid son reales.
xyria #12 xyria
#2 Lo son. :troll:
GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#2 tienen que ir estimando cuanto costara la "inversion inicial" una vez se firme la paz entre ucrania y rusia para beneficiarse de su parte en la "reconstruccion"...
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#14

Pues como se ponga chulo Vladimir y diga que la recontrucción es al 50% entre empresas de USA y Rusia .. nos vamos a morir de risa.
pitercio #3 pitercio *
La suma no cuadra.

"Este grupo de expertos asegura que Moscú se ha llevado la peor parte al registrar 325.000 muertos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 (...) Por su parte, Ucrania ha sufrido entre 100.000 y 140.000 muertes en el campo de batalla. "Las bajas rusas y ucranianas combinadas pueden llegar a 1,8 millones y podrían alcanzar los dos millones de bajas totales para la primavera de 2026""

Debe ser un tema de "inteligencia militar".
kumo #4 kumo *
#3 Imagino que depende de lo que cuentes como bajas. Seguramente haya muchos más heridos que muertos. E incluso los desaparecidos no contabilizados como muertos aún.

La cosa es que estamos en invierno y a Rusia no le está yendo bien.
Spirito #21 Spirito
#4 Rusia tiene ya ganada la guerra de desgaste y, sí, en el aspecto militar le está yendo muy bien.

De hecho, es Rusia quien tiene la iniciativa en todo el frente.
kumo #23 kumo
#21 La guerra esa que iba a ganar en pocas horas? Mira, no muevas la portería.

No están derrotados, pero los rusos se están comiendo un mojón.
Spirito #24 Spirito
#23 ¿Has mirado alguna vez por casualidad el avance de Rusia en los dos primeros meses del conflicto?

En su momento, así parecía pero luego derivó en una guerra de desgaste.
Mildranx #6 Mildranx
#3 bajas no es lo mismo que muertos.
placeres #7 placeres *
#3 .. no veo ninguna contradicción*
Los muertos en las guerras son una minoria siempre, el grueso de las perdidas en un ejército son heridos, gente capturada o agotados que no pueden volver al frente inmediatamente, a la suma de todo se le llaman bajas.

Tampoco me creo los números. Hay gente muy buena estimandolos pero son directamente secreto de estado
#13 coydanerko *
#7 Rusia ha perdido mucha más gente que ha huido al extranjero que no bajas en el frente. Muy difícil de estimar, pero son varios millones.
tul #17 tul *
#13 seguro que estas apostado en la frontera y los has ido contando segun huian del pais verdad? verdad? bueno o igual te lo acabas de inventar.
#26 coydanerko *
#17 Me dan envidia los que nunca han hablado contigo.
tul #27 tul
#26 pues nada, a pastar al ignore como el resto de clones para contar mentiras, hasta nunca!
#28 coydanerko *
#27 Muchas gracias.
Spirito #22 Spirito
#13 Eso es un bulo.
#25 coydanerko
#22 No lo creo. Recuerdo las imágenes de las colas de choches huyendo. La falta de gente dentro de Rusia es algo que se oye constantemente, también porque la industria militar los ha absorbido a base de sueldos muy altos.
Spirito #30 Spirito
#25 Otro bulo... y de bulo en bulo tiras de nuevo por ser el más chulo. xD
Ze7eN #8 Ze7eN
#3 Entiendo que interpretan bajas como la suma de muertos + heridos + desaparecidos + prisioneros, porque de lo contrario, no tiene ni pies ni cabeza.
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#3

Te pongo un ejemplo de como cuenta la OTAN (esto fue en Corea)

Los carros de combate seguían apareciendo aquí y allá, pero normalmente solo en pequeños grupos o tal vez con la fuerza de una sección. Así que, obviamente, algo los estaba destruyendo en 1950. Según los analistas y estadistas la respuesta era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1952, su documentación interna afirmaba que se habían destruido 921 tanques enemigos y otros 925 habían resultado dañados.

Al

…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#3 no, que no cuadre no es un tema de inteligencia militar, sino de ignorancia militar.

Muertos son muertos, bajas son la suma de los muertos, los heridos, los desaparecidos, los capturados y los desertores.
Spirito #19 Spirito *
#3 Claro que no cuadran las cifras. Si es que los yanquis no saben ya ni mentir en condiciones.

Y, en fin, la peor parte se la han y están llevando los soldados ucranianos en una proporción de 10 a 1 en muertos.

Por eso tienen que ir por Ucrania secuestrando a hombres que meten en furgonetas para luego llevarlos al frente.
Ze7eN #9 Ze7eN *
Si lo firma el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y lo transcribe y publica La Razón, seguro que es cierto.
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike *
#9 claro, si solo mienten sobre la guerra de agresión de Putin.

Como cuando dijeron que Rusia invadiría y la gente se reía.
Como cuando dijeron que les iba mal en Kiev y se acabaron retirando
Como cuando dijeron que iban mal de hombres y tuvieron que reclutar a 300.000 a la fuerza
Como cuando dijeron que iban mal de municiones
Como cuando dijeron que buscaban municiones en el extranjero
Como cuando dijeron que Corea del hambre e Irán iban a mandar municiones y equipos
Como cuando…   » ver todo el comentario
#1 hokkien
Todo por la patria :palm:
antesdarle #5 antesdarle
#1 y lo peor es que la mayoría son pobres desgraciados de algún pueblo difícil de ubicar en un mapa o simplemente extranjeros que vinieron a trabajar y los mandaron al matadero. Mientras los moscovitas se ríen a carcajadas, que las guerras son divertidas cuando las muertes las ponen otros.
#11 coydanerko
No es sólo el coste acumulado. Es peor si miras la evolución actual de la guerra. Rusia está perdiendo mil soldados por día, a cambio solamente de continuar la guerra.
#29 Cincocuatrotres
#11 mil solo? Mejor decir dos mil? O siete mil, el papel lo aguanta todo y sobre el papel siempre gana el soldado Ryan
