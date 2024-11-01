Rusia paga un precio "extraordinario" por avances mínimos: 325.000 muertos y el mayor nivel de bajas desde 1945

Pese a que el Kremlin mantiene un discurso optimista sobre el curso de la guerra, las últimas estimaciones sobre la cifra de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) desvela un creciente número de pérdidas entre sus filas a medida que se extiende el conflicto. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington sostiene que la invasión de Ucrania ha causado 1,8 millones de bajas militares entre los dos países.