Rusia ofrece GNL sujeto a sanciones a los países asiáticos con gran demanda energética a un precio reducido [ENG]

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Rusia está tratando de aprovechar la escasez mundial de suministro de gas natural para atraer a los países del sur de Asia, ávidos de energía, a que compren cargamentos procedentes de sus instalaciones sancionadas por Estados Unidos. Los cargamentos se ofrecían la semana pasada con un descuento del 40 % respecto a los precios al contado a través de empresas intermediarias poco conocidas con sede en China y Rusia...