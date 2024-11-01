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Rusia ofrece GNL sujeto a sanciones a los países asiáticos con gran demanda energética a un precio reducido [ENG]

Rusia ofrece GNL sujeto a sanciones a los países asiáticos con gran demanda energética a un precio reducido [ENG]

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Rusia está tratando de aprovechar la escasez mundial de suministro de gas natural para atraer a los países del sur de Asia, ávidos de energía, a que compren cargamentos procedentes de sus instalaciones sancionadas por Estados Unidos. Los cargamentos se ofrecían la semana pasada con un descuento del 40 % respecto a los precios al contado a través de empresas intermediarias poco conocidas con sede en China y Rusia...

| etiquetas: rusia , gnl , asia , gas natural licuado
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9 comentarios
7 2 1 K 70 actualidad
ipanies #1 ipanies
En unos meses sabremos que algún familiar de Trump se lleva una comisión de estos negocios, si no, lo que esta haciendo USA no tiene ningún sentido o_o
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
xD xD xD xD xD xD si se hacen negocios con Israel, porque no con Rusia, además ahora Ucrania se pone del lado del agresor Israel
www.meneame.net/story/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-hacer-f
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Y hay que ver en qué moneda pagan.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#0 Corrige el titular, no es GNL sujeto a sanciones sino de las plantas que no lo están.

La traducción es:
Rusia ofrece GNL autorizado a Asia, ávida de energía, con descuento

El error también lo tienes en la entradilla:
... suministro de gas natural para atraer al sur de Asia, hambriento de energía, a comprar envíos desde sus instalaciones autorizadas por Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
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geralt_ #9 geralt_
#8 Ok, si así es más correcto... @admin puedes editarlo?
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salteado3 #6 salteado3 *
A ver si nos aclaramos... EE. UU. sanciona a quien le dé la gana, otra cosa es que le hagan caso ya que no tiene jurisdicción fuera de su país.

Algunos creen que una sanción de EE. UU. es como una ley internacional o algo así, como la "flota en la sombra" que no es ilegal salvo que entrara en aguas yankis (o europeas, que para eso somos sus vasallos).
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ombresaco #3 ombresaco
A río revuelto, ganancia de pescadores...
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Ya, pero el que pesca es Trump y los europeos, los atunes que le compramos el gas y el petróleo más caros.
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ombresaco #5 ombresaco
#4 ...y los paises que compran el gas a un 40%
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menéame