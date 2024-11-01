Rusia ofrece GNL sujeto a sanciones a los países asiáticos con gran demanda energética a un precio reducido [ENG]

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Rusia está tratando de aprovechar la escasez mundial de suministro de gas natural para atraer a los países del sur de Asia, ávidos de energía, a que compren cargamentos procedentes de sus instalaciones sancionadas por Estados Unidos. Los cargamentos se ofrecían la semana pasada con un descuento del 40 % respecto a los precios al contado a través de empresas intermediarias poco conocidas con sede en China y Rusia...
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www.meneame.net/story/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-hacer-f
Y hay que ver en qué moneda pagan.
La traducción es:
Rusia ofrece GNL autorizado a Asia, ávida de energía, con descuento
El error también lo tienes en la entradilla:
... suministro de gas natural para atraer al sur de Asia, hambriento de energía, a comprar envíos desde sus instalaciones autorizadas por Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
Algunos creen que una sanción de EE. UU. es como una ley internacional o algo así, como la "flota en la sombra" que no es ilegal salvo que entrara en aguas yankis (o europeas, que para eso somos sus vasallos).
Ya, pero el que pesca es Trump y los europeos, los atunes que le compramos el gas y el petróleo más caros.