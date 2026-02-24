Rusia intenta de nuevo agitar el fantasma nuclear y acusa a Francia y UK de ofrecer armas atómicas a Ucrania

Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Moscú ha admitido que "no se han cumplido los objetivos" de su agresión militar al país. La guerra, que iba a durar tres días y que llegó a tocar las puertas de Kiev se ha estancado en el frente y en la mesa de negociación, pese a la presión de Estados Unidos por llegar a un acuerdo que no convence a ninguna de las dos partes. En este contexto, el giro de 180 grados en la posición de Estados Unidos, que ha pasado de aliado de Kiev a tender la mano a Rusia par