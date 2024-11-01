Rusia informa de la entrega de otros mil cadáveres de militares ucranianos caídos en combate

Según cifras del Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú ha entregado desde junio de 2025 alrededor de unos 12.000 cuerpos sin vida de militares ucranianos, por los más de 200 que ha recibido a cambio de las autoridades de Kiev. Este nuevo intercambio ha tenido lugar el mismo día en el que comisionada rusa de Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, ha confirmado que se llevará a cabo un nuevo canje de prisioneros de guerra, que espera se produzca antes de que concluya la Pascua Ortodoxa el 12 de abril, según recoge la agencia TASS.