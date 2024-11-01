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Rusia informa de la entrega de otros mil cadáveres de militares ucranianos caídos en combate

Rusia informa de la entrega de otros mil cadáveres de militares ucranianos caídos en combate

Según cifras del Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú ha entregado desde junio de 2025 alrededor de unos 12.000 cuerpos sin vida de militares ucranianos, por los más de 200 que ha recibido a cambio de las autoridades de Kiev. Este nuevo intercambio ha tenido lugar el mismo día en el que comisionada rusa de Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, ha confirmado que se llevará a cabo un nuevo canje de prisioneros de guerra, que espera se produzca antes de que concluya la Pascua Ortodoxa el 12 de abril, según recoge la agencia TASS.

| etiquetas: rusia , entrega , mil cadáveres , militares ucranianos
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
41 que ha entregado

Esto no lo pone en la cabecera, no sea que los NATOntados sospechen que igual no les va tan bien como dicen.

Podrán decir "claro, si los rusos avanzan, es normal que se queden con los cadáveres" ... aunque no se percatan de un detalle de lo que comentan.
5 K 74
#15 rystan
#3 Ya, que los ucranianos se los comen. Yo creo que es un bulo.
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zentropia #8 zentropia
Ucrania ha ganado territorio en una zonas y perdido en otras.
En global ha perdido.

En 2025 Ucrania perdio el 0.8% de su territorio. Por eso se dice que la guerra esta estancada.
2 K 25
cocolisto #2 cocolisto
Una pena cualquier guerra.La desproporción en este caso es enorme.
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 #4 Por otra parte, si vas ganando terreno, eres el que recoge los cadáveres. No hace falta que te envíen los tuyos.
1 K 24
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 Llevo leyendo 1 año que Rusia no avanza nada y esta estancada. Incluso que Ucrania ha recuperado territorio ultimamente.

O lo uno o lo otro, pero ambas son contradictorias.
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Avanza poco, pero avanza. Y lo normal es que estén muriendo más rusos, simplemente porque son los que tienen que desalojar al ejército ucraniano, de las zonas urbanas. Pero vamos, es de esperar como poco, un número de bajas similar.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#9 No, si yo tengo claro que el ratio de bajas deberia rondar el 1:3 o 1:4 para los defensores.

Pero a lo que voy es al "fallo" de los argumentos de suppi y su tropa.
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luiggi #12 luiggi
#6 Efectivamente. Es una forma de propaganda. Ya se ha explicado con detenimiento por aquí. Pero sigue usándose. Sospechoso que en breve será Ucrania quien use este tipo de falsa perspectiva, pues este mes ya está teniendo más avances que Rusia
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zentropia #13 zentropia
#2 durante Bakhmut o Avdiivka los rusos sufrieron muchas bajas pero como eran los que avanzan son los rusos los que se quedan los cadaveres.

Cadaveres entregados != bajas sufridas.
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luiggi #14 luiggi
El frente está estancado desde hace 2 o 3 años definitivamente es cierto.

Por eso con esos escasos avances apenas toman mil cuerpos al mes. De reclutas rusos recogen muchísimos más, pero esos no solo no los informan, sino que los queman en incenadoras portátiles para no pagar a la viuda.
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
"Moscú ha entregado desde junio de 2025 alrededor de unos 12.000 cuerpos sin vida de militares ucranianos, por los más de 200 que ha recibido a cambio de las autoridades de Kiev"

No me salen las cuentas si se supone que los rusos han tenido cientos de miles de bajas...
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Format_C #11 Format_C
#4 hay un canal de telegran dedicado exclusivamente a confirmar los caidos en combate. ukr.warspotting.net/

Y cada bando proclama unos 175mil perdidas humanas aprox. Pero vamos que hay videos de peña literalmente hecha chicapic
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Andreham #5 Andreham
Descansen en paz y que sus familias tengan consuelo.
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#1 beltraneja
Jo 1000 personas
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menéame