Rusia informa de la entrega de otros mil cadáveres de militares ucranianos caídos en combate

Según cifras del Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú ha entregado desde junio de 2025 alrededor de unos 12.000 cuerpos sin vida de militares ucranianos, por los más de 200 que ha recibido a cambio de las autoridades de Kiev. Este nuevo intercambio ha tenido lugar el mismo día en el que comisionada rusa de Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, ha confirmado que se llevará a cabo un nuevo canje de prisioneros de guerra, que espera se produzca antes de que concluya la Pascua Ortodoxa el 12 de abril, según recoge la agencia TASS.
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Esto no lo pone en la cabecera, no sea que los NATOntados sospechen que igual no les va tan bien como dicen.
Podrán decir "claro, si los rusos avanzan, es normal que se queden con los cadáveres" ... aunque no se percatan de un detalle de lo que comentan.
En global ha perdido.
En 2025 Ucrania perdio el 0.8% de su territorio. Por eso se dice que la guerra esta estancada.
O lo uno o lo otro, pero ambas son contradictorias.
Pero a lo que voy es al "fallo" de los argumentos de suppi y su tropa.
Cadaveres entregados != bajas sufridas.
Por eso con esos escasos avances apenas toman mil cuerpos al mes. De reclutas rusos recogen muchísimos más, pero esos no solo no los informan, sino que los queman en incenadoras portátiles para no pagar a la viuda.
No me salen las cuentas si se supone que los rusos han tenido cientos de miles de bajas...
Y cada bando proclama unos 175mil perdidas humanas aprox. Pero vamos que hay videos de peña literalmente hecha chicapic