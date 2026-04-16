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Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania

Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia ha incluido al grupo Oesía —a través de su filial UAV Navigation— en un listado con diez compañías de defensa de Italia, Alemania, Polonia, República Checa entre otros, a las que califica de "potenciales objetivos". Oesía, consultada por EL PERIÓDICO, confirmó su presencia en la citada lista. En el documento difundido, Moscú sostiene que "las acciones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países hacia una guerra con Rusia".

| etiquetas: rusia , drones , oesía
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8 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
"Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha advertido que "la declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas". Además, ha añadido que "los ataques se hagan realidad depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!".
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 Las declaraciones de los gerifaltes rusos vo van muy a la zaga de los de Trump y su caterva. Son todos de un cutrerío que espanta. En estas manos estamos.
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cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Los rusos son como más dramáticos, pero igual de bocazas.
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Alakrán_ #2 Alakrán_
Rusia se está poniendo nerviosa con el tema de los drones. Algo está cambiando.
Ladran, Sancho, señal que cabalgamos
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#8 DenisseJoel
Es una empresa que vende armas a los genocidas, según parece.

www.politicanoviolenta.org/un-dia-antes-de-la-acampada-en-la-compluten
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#6 arreglenenlacemagico
solo provocais a rusia con vuestra democracia!! para que se defienda matando .... hablemos de netanyahu!
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Bilardezz #5 Bilardezz
Pues que les paguen a sus empleados un plus de peligrosidad ya esta bien que estas empresas se forren con la guerra, el CEO pueda meterse en un bunker pero los trabajadaroes sigan cobrando una mierda y sean los primeros en morir cuando haya un ataque o un sabotaje.
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fluty84 #7 fluty84
#5 no me daría ninguna pena si les hacen un Luiggi Mangionevich a unos cuantos CEO de empresas dedicadas a la guerra, la verdad...
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menéame