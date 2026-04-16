Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia ha incluido al grupo Oesía —a través de su filial UAV Navigation— en un listado con diez compañías de defensa de Italia, Alemania, Polonia, República Checa entre otros, a las que califica de "potenciales objetivos". Oesía, consultada por EL PERIÓDICO, confirmó su presencia en la citada lista. En el documento difundido, Moscú sostiene que "las acciones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países hacia una guerra con Rusia".