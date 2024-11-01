Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo

La central nuclear de Bushehr, la única de su tipo en funcionamiento en Irán, ha sido atacada por cuarta vez desde el inicio de la guerra contra Irán. El director general de Rosatom, Alexei Lijachev, declaró que los autobuses que transportaban a los 198 trabajadores abandonaron la planta aproximadamente veinte minutos después del ataque. Lijachev especificó que, no obstante, varias decenas de rusos permanecerían voluntariamente en el lugar. Los nuevos ataques contra Bushehr podrían provocar lluvia radiactiva en los estados del Gol