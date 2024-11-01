Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo

La central nuclear de Bushehr, la única de su tipo en funcionamiento en Irán, ha sido atacada por cuarta vez desde el inicio de la guerra contra Irán. El director general de Rosatom, Alexei Lijachev, declaró que los autobuses que transportaban a los 198 trabajadores abandonaron la planta aproximadamente veinte minutos después del ataque. Lijachev especificó que, no obstante, varias decenas de rusos permanecerían voluntariamente en el lugar. Los nuevos ataques contra Bushehr podrían provocar lluvia radiactiva en los estados del Gol
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Estamos en manos de terroristas psicópatas que, en defensa de sus intereses, han tomado como rehenes a la mitad de la población mundial.
Hay que parar la locura de EE.UU e Israel pero ya. O al final será demasiado tarde.
Aunque todo esto es terrible. Y parece que nadie tiene los cojones de decirle al puto naranjito "Para puto subnormal de mierda que vas a líar una más gorda de la que no vamos a poder dar marcha atrás". Y el, naturalmente, morirá en su cama como una persona decente.
“Ese armamento no conlleva un peligro radiológico", dijo Grossi a la prensa
www.meneame.net/story/director-organismo-internacional-energia-atomica
Y como siempre la OIEA negando a la mayor.
Putos paletos, desde el que da la orden hasta el que la ejecuta.
Aumentando los cánceres, malformaciones,... Ahors mismo que sepamos: Chernobyl, Fukushima, Busher, Zaporynia posiblemente emitiendo.
Más las armas nucleares o radioactivas que estás utilizando en la guerra de Ucrania, y los bombardeos en Oriente Medio. A estas alturas, en los partes metereológicos se debería incluir los niveles de radioactividad. Y no olvidar los que se enriquecen con estas armas, cuentan con bunkeres nucleares