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Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo

Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo

La central nuclear de Bushehr, la única de su tipo en funcionamiento en Irán, ha sido atacada por cuarta vez desde el inicio de la guerra contra Irán. El director general de Rosatom, Alexei Lijachev, declaró que los autobuses que transportaban a los 198 trabajadores abandonaron la planta aproximadamente veinte minutos después del ataque. Lijachev especificó que, no obstante, varias decenas de rusos permanecerían voluntariamente en el lugar. Los nuevos ataques contra Bushehr podrían provocar lluvia radiactiva en los estados del Gol

| etiquetas: lluvia radioactiva en el golfo persico , guerra nuclear
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
josde #1 josde
Mal tiene que estar la cosa con esa central nuclear. los primeros que van a sufrir las consecuencias serán los Iraníes y después todos los estados del golfo aliados de EEUU, no nos libraremos nadie de las consecuencias medio ambientales de ese desastre provocado por dos países dirigidos por asesinos.
4 K 74
sotillo #18 sotillo
#1 Pues que se les acaban los interceptores y tienen que parar a Irán como sea
0 K 10
#12 tierramar
Mientras el país más capitalista del mundo EEUU; destruye, mata, contamina,... Los médicos cubanos han ayudado donde se necesitaba, incluídos los niños de Chernobyl; y Rusia ayudando en el desaste nuclear de Irán provocado por los países capitalistas
4 K 47
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues nada, hasta que algún subnormal reviente una central nuclear y pasen a ser objetivos legítimos
1 K 36
#6 tierramar
#2 En la guerra de Ucrania la carcasa de Chernobyl fue dañada y esta emitiendo radioactividad; Zaporynia también ha sido dañada. Y los políticos europeos-americanos siguen sin querer la paz! Son enfermos e ignorantes: parece que se creen invulnerables, o confian en los refugios nucleares que ellos si tienen
3 K 46
haprendiz #11 haprendiz
#2 Desde luego, cada vez es más difícil vender el relato de civilizados vs bárbaros.

Estamos en manos de terroristas psicópatas que, en defensa de sus intereses, han tomado como rehenes a la mitad de la población mundial.
2 K 24
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Cuando Irán les lance una bomba sucia vendrán a llorar muy fuerte.

Hay que parar la locura de EE.UU e Israel pero ya. O al final será demasiado tarde.
1 K 26
Herumel #5 Herumel
#3 No necesita sucia, con una muy limpita en Dimona cuando de viento Norte, evacua Jerusalem, si además otra igual de limpita cae en el mismo sitio, 3 días después, táctica "double tap" tenemos nueva diáspora.
1 K 33
#7 tierramar
#3 Ya se está utilizando armamento radioactivo, como EEUU ya ha utilizado en Afganistan, Irak, Yugoslavia.... dejando graves consecuencias en la salud de las poblaciones para generaciones
3 K 50
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#7 Aunque se use uranio empobrecido. Nada que ver con el impacto de una central petada o una bomba sucia.

Aunque todo esto es terrible. Y parece que nadie tiene los cojones de decirle al puto naranjito "Para puto subnormal de mierda que vas a líar una más gorda de la que no vamos a poder dar marcha atrás". Y el, naturalmente, morirá en su cama como una persona decente.
1 K 19
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#16 #7 cuando Ucrania empezó a usar armamento de uranio empobrecido salió el director de la OIEA a decir que

“Ese armamento no conlleva un peligro radiológico", dijo Grossi a la prensa

www.meneame.net/story/director-organismo-internacional-energia-atomica
0 K 20
#10 tierramar
Hace décadas que EEUU ha comenzado una guerra nuclear gradual: usando armamento radioactivo pequeño en todas sus guerras, cuyo material radioactivo se va acumulando en la troposfera, es una de las razones del aumento exponencial del cáncer en el mundo. Y encima EEUU no dispone de sandiad publica y está destruyendo los dispositivos sanitarios de todos los países que ataca, además de bloquear a los médicos cubanos voluntarios.
1 K 24
#4 tierramar
Se repite la historia: como en Chernobyl, fueron voluntarios rusos, ucranianos, bielorusos los que se expusieron y entregaron sus vidas y salud para salvar a la población. Ahora también voluntarios rusos. En Chernobyl la OTAN no apareció.
Y como siempre la OIEA negando a la mayor.
1 K 24
Tertuliano_equidistante #15 Tertuliano_equidistante
#4 “Voluntarios”
1 K 24
#8 detectordefalacias
4 bombardeos a una central nuclear...
Putos paletos, desde el que da la orden hasta el que la ejecuta.
1 K 20
#14 luckyy
Lo que tiene que hacer iran es bombardear EEUU
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sotillo #19 sotillo
#14 El problema es Israel que ha secuestrado el gobierno de EEUU y lo utiliza para sus intereses sin importar que le pase a los norteamericanos
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#16 Horkid
Y la OIEA cumpliendo su cometido real: crear un estúpido velo frente a otro accidente nuclear grave, para que la población no tenga ni idea de la situación global: los accidentes, incidentes, uso de armas nucleares está incrementando la contaminación radioactiva a pasos agigantados.
Aumentando los cánceres, malformaciones,... Ahors mismo que sepamos: Chernobyl, Fukushima, Busher, Zaporynia posiblemente emitiendo.
Más las armas nucleares o radioactivas que estás utilizando en la guerra de Ucrania, y los bombardeos en Oriente Medio. A estas alturas, en los partes metereológicos se debería incluir los niveles de radioactividad. Y no olvidar los que se enriquecen con estas armas, cuentan con bunkeres nucleares
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#13 beltraneja
Cada vez se sostiene menos el discurso de que ayudamos a Ucrania porque Rusia quiere hundir a la humanidad. Parece que a los rusos sí les importan las consecuencias de andar jugando con lo nuclear.
3 K -1

menéame