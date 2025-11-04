Rusia están planeando un tunel para conectarse con Alaska y Trump dice que es una idea interesante [ eng ]

Acabo de enterarme de ello: un túnel de Rusia a Alaska. Es una idea interesante. Vamos a tener que discutir los detalles. Dijo Tump al ser preguntado por la revelación. El estudio de viabilidad de dicho tunel, que sería conocido como el Tunel Trump-Putin, empezó hace seis meses. La propuesta fue formulada por Director Ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) a Elon Musk para determinar las posibilidades técnicas. Aunque la distancia mínima es de 53 millas por la dificultad técnica se propone una variante de 70 millas.