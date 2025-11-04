edición general
Rusia están planeando un tunel para conectarse con Alaska y Trump dice que es una idea interesante [ eng ]

Rusia están planeando un tunel para conectarse con Alaska y Trump dice que es una idea interesante [ eng ]

Acabo de enterarme de ello: un túnel de Rusia a Alaska. Es una idea interesante. Vamos a tener que discutir los detalles. Dijo Tump al ser preguntado por la revelación. El estudio de viabilidad de dicho tunel, que sería conocido como el Tunel Trump-Putin, empezó hace seis meses. La propuesta fue formulada por Director Ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) a Elon Musk para determinar las posibilidades técnicas. Aunque la distancia mínima es de 53 millas por la dificultad técnica se propone una variante de 70 millas.

dilsexico #3 dilsexico
A mi me parece que a Trump le prometes que le vas a poner su nombre a cualquier cosa y eres su persona favorita un rato.
alehopio #1 alehopio *
Los medios rusos indican que la propuesta sobre la que se trabaja es diferente:

Washington y Moscú están discutiendo la creación de un centro de datos nucleares conjunto y la construcción de un túnel que debería conectar Rusia y Alaska, informa The Economist.

Gry #8 Gry
Primero que pongan un ferry y si lo usa alguien ya se pensarán lo del túnel. xD
letra #4 letra
Es agente ruso. Todo lo indicaba en su primer mandato y todo lo indica en el segundo.
johel #9 johel
#4 El agente naranja es toxico venga de donde venga.
Fedorito #2 Fedorito
Si se llegase a construir un túnel que conecte Alaska con Siberia y otro que conecte España con Marruecos sería posible ir en cualquier vehículo por ejemplo de Tierra de Fuego a Sudáfrica, sería una maravilla.
dilsexico #5 dilsexico
#2 Hombre ya que te pones a imaginar tuneles hipoteticos, se monta uno de Recife a Liberia y te ahorras la vuelta al mundo.
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#2 También haría falta extender la carretera panamericana a través del tapón de Darién.
Fedorito #7 Fedorito
#6
Acabas de reventarme el invento, tienes toda la razón. :-D
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#2 yo prefiero un avión y alquilar un coche :-D
#11 rafeame
Entonces ¿que los rusos se planten en Groenlandia es un problema pero que puedan plantarse en Alaska no?
fofito #12 fofito
#11 Que insinúas...que todo lo que estamos escuchando últimamente sobre Groenlandia no son mas que cuentos para despistados?
