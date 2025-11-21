Rusia ejerció la presión en migración contra Europa antes de lo que se cree (ING)

Desde 2020, las noticias sobre la instrumentalización de migrantes han aparecido con frecuencia. Desde Bielorrusia, que expulsó migrantes hacia Polonia y Lituania en 2021, hasta Finlandia, que cerró su frontera con Rusia a finales de 2023 tras un flujo repentino de nacionales de terceros países, estos episodios suelen presentarse como una nueva herramienta híbrida utilizada contra Europa.