Rusia ejerció la presión en migración contra Europa antes de lo que se cree (ING)

Rusia ejerció la presión en migración contra Europa antes de lo que se cree (ING)

Desde 2020, las noticias sobre la instrumentalización de migrantes han aparecido con frecuencia. Desde Bielorrusia, que expulsó migrantes hacia Polonia y Lituania en 2021, hasta Finlandia, que cerró su frontera con Rusia a finales de 2023 tras un flujo repentino de nacionales de terceros países, estos episodios suelen presentarse como una nueva herramienta híbrida utilizada contra Europa.

Supercinexin
Claro. Rusia. Porque bombardear Irak, Afganistán, Siri, Libia... desestabilizar todo Oriente Medio durante 40 años para hacerle hueco al Isra, que se está poniendo un poco gordo y necesita más espacio, destruir todas las civilizaciones del Este y pasearse por ahí agenciándose las reservas de petróleo de todos esos países para empresas EuroYankees... no ha tenido nada que ver con que la inmigración de esas zonas haya crecido en Europa un chorrocientos por cien.

Ha sido Rusia, claramente. Y quien diga lo contrario es un miserable.

En serio, ¿no os da vergüenza leer estos panfletos de mierda, Moscowtimes, publicados desde Londres?
16
elgansomagico
#5 #3 No, Rusia fue la que bombardeo a Ucrania e hizo que se desplazasen millones de personas.

Pero de lo que va el envío es de la utilización de los emigrantes como arma contra un país. Que veo que os gusta mucho el y tú más incluso cuando no viene a cuento
4
Pertinax
#8 Touché.
2
ur_quan_master
#8 #9 no viene a cuento. Tú miseria moral quizá te impide recordar a los miles de sirios muertos en el mediterráneo a la vista de los barcos de la OTAN.
0
Pertinax
#15 Te lo han zascao ya. Has hecho un #whataboutism
1
Supercinexin
#8 Jajajajaja qué gracioso eres.

#14 No, porque yo no leo panfletos.
0
Findeton
#5 "En serio, ¿no os da vergüenza leer estos panfletos de mierda?"

Desde luego a ti no te da ninguna vergüenza.
2
ur_quan_master
Ya lo recuerdo. Los rusos iniciaron una revolución de colorines en Siria que provocó millones de desplazados. :roll:
9
Barney_77
#3 Claro que sí, esos aviones que llegaban de esos países, los metían en autobuses y los llevaban a la frontera con Polonia... Ya si eso tal.
3
Barney_77
Y esto es cierto y verificable. Ya vendrán los trastornados de siempre a defender lo indefendible.
5
Elbaronrojo
Pues no entiendo porque no quieren quedarse en Rusia si allí se atan los perros con longanizas.
3
Barney_77
#10 Primero porque no les dejaban, segundo porque no les dejaban.
0
Asimismov
Si no hay, ni había tratado con Rusia ni con Bielorrusia sobre la migración, es bastante normal que dejasen salir de Rusia y Bielorrusia a sus transeúntes, pues tienen la mayor frontera del mundo.
De ahí a llamarlo guerra híbrida hay un gran salto propagandístico.
2
Herumel
¿Un arma que te regalen fuerza de trabajo,?

¿Realmente nadie se dio cuenta de una de las grandes razones de que Alemania perdiera la guerra?
¿Nadie se dio cuenta por qué USA es lo que es?
2
encurtido
Hasta ahora estaba prohibido bajo pena de ser ajusticiado públicamente en una plaza por comentar algún aspecto negativo de la inmigración sea cual sea su cantidad y características.

Y para uno que viene a decir que la inmigración descontrolada es un problema, es para echarle la culpa a Rusia.

Si ahondamos en el tema y llegamos a la conclusión que el desestabilizador de todos esos países está entre EEUU e Israel volverá a ser tabú comentar nada sobre inmigración.
1
PendergastAloysius
No os gusta la inmigración descontrolada, que sepáis que es culpa de Rusia! Que por qué no nos hemos dedicado simplemente a proteger las fronteras? Claramente por que las administraciones que se ocupan de ello han sido todas infiltradas por los rusos, malditos diablos!

Creo que ha llegado el punto donde podemos decir que nuestra propaganda es incluso peor que la rusa, será que somos más catetos o algo.
1
cenutrios_unidos
Se te ha colado una P. Es Freson.
0

