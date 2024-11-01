·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10643
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11925
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5696
clics
Engañabobos
4110
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
4338
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
346
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
412
Las verdaderas razones del declive de Menéame
520
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
431
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
571
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
15
clics
Rusia crea una red de exmilitares colombianos para atentar en la Unión Europea
¿Por qué es importante? La inteligencia rusa capta a sus espías por Instagram y les paga 3.000 dólares por hacer ataques selectivos en Europa.
|
etiquetas
:
acusaciones
,
rusia
,
guerra híbrida
,
europa
3
1
4
K
4
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
4
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cocolisto
*
Menuda película se montan los de la sexta.
Ya sabemos quiénes fueron los autores del atentado de Nord Sream.
No se cómo tienen tan poca vergüenza en publicar morralla para necios.
4
K
58
#4
Raziel_2
#2
Eso mismo venia yo a comentar, Rusia destruyendo su propia infraestructura y pagando por ello.
3
K
44
#9
Toponotomalasuerte
#2
es muy burdo, pero van con ello.
0
K
11
#11
rusito
#9
Es tan burdo que ni siquiera el clan NAFO de meneame.net la vota positivo.
0
K
9
#1
rusito
*
El del programa Conspiranoicos vuelve a la carga con sus paranoias antirrusas. Para conspiranoico está él.
3
K
43
#6
cocolisto
#1
Joer,se me plantea un problema de conciencia.La menearía por ser tú pero es dar más cuerda a esos bulazos.
0
K
20
#8
rusito
#6
Yo la meneo para reírme un poco.
0
K
9
#3
Veelicus
Esto seguro que lo ha certificado Pastor en Newtral... vaya poca vergüenza tienen.
2
K
27
#10
Spirito
¿Ya está la UE preparando el relato para un ataque de falsa bandera, para que la guerra no termine?
1
K
13
#5
io1976
Parece ser que ya están los otanazis preparando un ataque de falsa bandera en Europa.
Por cierto, qué pasó con el ataque al avión de Von der Leyen, y de los drones rusos que sobrevolaron Polonia y terminaron aparcados encima de un gallinero, el Nord Stream2 también nos dijeron que fueron los rusos, y así suma y sigue.
0
K
11
#7
Veelicus
#5
Es que se da la casualidad de que hay muchos colombianos combatiendo con Ucrania... asi que ya sabemos lo que estan preparando.
1
K
25
#12
io1976
*
#7
Ya se han visto videos de como tratan los ucranazis a los mercenarios colombianos, y como sus familiares se quedan sin cobrar las idemnizaciones cuando se quedan "desaparecidos" abonando los campos de Ucrania, normal que les tenga más cuenta dedicarse al terrorismo de falsa bandera en Europa, el Mi6 y el Mossad son expertos en ese tipo de operaciones.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya sabemos quiénes fueron los autores del atentado de Nord Sream.
No se cómo tienen tan poca vergüenza en publicar morralla para necios.
Por cierto, qué pasó con el ataque al avión de Von der Leyen, y de los drones rusos que sobrevolaron Polonia y terminaron aparcados encima de un gallinero, el Nord Stream2 también nos dijeron que fueron los rusos, y así suma y sigue.