Rusia crea una red de exmilitares colombianos para atentar en la Unión Europea

¿Por qué es importante? La inteligencia rusa capta a sus espías por Instagram y les paga 3.000 dólares por hacer ataques selectivos en Europa.

cocolisto
Menuda película se montan los de la sexta.
Ya sabemos quiénes fueron los autores del atentado de Nord Sream.
No se cómo tienen tan poca vergüenza en publicar morralla para necios.
4
Raziel_2
#2 Eso mismo venia yo a comentar, Rusia destruyendo su propia infraestructura y pagando por ello.
3
Toponotomalasuerte
#2 es muy burdo, pero van con ello.
0
rusito
#9 Es tan burdo que ni siquiera el clan NAFO de meneame.net la vota positivo.
0
rusito
El del programa Conspiranoicos vuelve a la carga con sus paranoias antirrusas. Para conspiranoico está él.
3
cocolisto
#1 Joer,se me plantea un problema de conciencia.La menearía por ser tú pero es dar más cuerda a esos bulazos.:-S
0
rusito
#6 Yo la meneo para reírme un poco.
0
Veelicus
Esto seguro que lo ha certificado Pastor en Newtral... vaya poca vergüenza tienen.
2
Spirito
¿Ya está la UE preparando el relato para un ataque de falsa bandera, para que la guerra no termine?
1
io1976
Parece ser que ya están los otanazis preparando un ataque de falsa bandera en Europa.
Por cierto, qué pasó con el ataque al avión de Von der Leyen, y de los drones rusos que sobrevolaron Polonia y terminaron aparcados encima de un gallinero, el Nord Stream2 también nos dijeron que fueron los rusos, y así suma y sigue.
0
Veelicus
#5 Es que se da la casualidad de que hay muchos colombianos combatiendo con Ucrania... asi que ya sabemos lo que estan preparando.
1
io1976
#7 Ya se han visto videos de como tratan los ucranazis a los mercenarios colombianos, y como sus familiares se quedan sin cobrar las idemnizaciones cuando se quedan "desaparecidos" abonando los campos de Ucrania, normal que les tenga más cuenta dedicarse al terrorismo de falsa bandera en Europa, el Mi6 y el Mossad son expertos en ese tipo de operaciones.
0

