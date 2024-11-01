Rusia se convierte en el ganador del bloqueo de Ormuz y duplica sus ingresos petroleros

Rusia se convierte en uno de los ganadores del conflicto en Irán. El país ha duplicado en marzo los ingresos procedentes de la exportación de petróleo con respecto al mes anterior como consecuencia del repunte de la cotización del crudo. Un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), un organismo independiente con sede en Finlandia, recoge que los ingresos totales derivados de la exportación de crudo despuntaron en marzo un 94%, hasta los 431 millones de euros.