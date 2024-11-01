edición general
Rusia anuncia la captura de dos localidades en Sumi y Donetsk

Rusia comunica la captura de Pokrovka y Minkovka en Sumi y Donetsk, en una ofensiva que consolida sus recientes avances en el este de Ucrania.

Tkachenko #4 Tkachenko
Es un placer poder leer los siempre interesantísimos comentarios de la banda organizada NAFO. Un sello de calidad para la web. Enhorabuena @admin!
3 K 48
rusito #8 rusito *
#4 Son trolls a sueldo. El ejército español de 50 céntimos el comentario en meneame.net
3 K 39
Tkachenko #10 Tkachenko
#8 nooooo....que va! Casi no canta, sabes xD xD
1 K 29
rusito #11 rusito
#10 Cuándo subí una versión de un tema de Kortatu en meneame.net, ahí estaban casi todos votando negativo. Casualidad?
0 K 9
Tkachenko #12 Tkachenko
#11 es que son de extremocentro
1 K 29
rusito #13 rusito
#12 Si su opinión fuera sincera y sin animo de lucro, les contestaría pero no es el caso. He decidido añadirlos al ignore por la pérdida de tiempo que supone rebatir a mercenarios digitales, carentes de criterio propio. Recomiendo hacerles el vacío.
1 K 29
#9 Kuruñes3.0 *
#4 que llames a esto organización demuestra al nivel vatnik #_4 RuZia en estado puro.
0 K 7
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Habéis pasado de poner pueblillos como logros, a un supermercado

Minkovka:  media
3 K 35
Pertinax #15 Pertinax *
#2 Por eso se refieren a "localidades", en vez de a pueblos. Pero en dos semanas, la segunda potencia mundial lo soluciona.
0 K 18
#3 Kuruñes3.0
En 72 h en Kiev! Y los lameculos cobraran al fin su dogchow xD
1 K 17
rmdf #7 rmdf
#3 Sumi está a 330km de Kiev. No es cerca, pero tampoco lejos.
1 K 19
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#0 Claramente, esas dos conquistas son producto de la toma de Kupiansk por los rusos. :troll:
0 K 10
Oestrimnio #17 Oestrimnio
Raro es el día Rusia no conquista una o dos aldeas, porque es lo que son, y muy de tarde en tarde un pueblo algo poco más grande, y cada equis meses una pequeña ciudad.

No veo la noticia por ningún lado, aunque es suficiente para que unos hablen de colapso inminente del ejército ucraniano y otros de los millones de bajas rusas.

La realidad es que la cosa va de desgastar al enemigo, y todos tenemos claro a quien beneficia eso... además de la industria armamentística estadounidense.
0 K 7
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#_4 pues no subas propaganda barata con tus multi cuentas
0 K 7
rusito #1 rusito *
Artículo relacionado: www.meneame.net/story/verdad-sobre-unidades-militares-penales-rusas-hi El hombre que pertenecía a una unidad militar penal rusa y que falleció al pisar una mina colocada por el ejército ucraniano y al cual dediqué un artículo, falleció en la localidad de Minkovka a finales de diciembre de 2025. Ahora que esa localidad ha sido liberada por las fuerzas rusas, ya lo puedo decir.
1 K 0
NATOstrófico #14 NATOstrófico
#1 SLAVA RUSSIA!
1 K 17
Pertinax #16 Pertinax *
#1 #14 Resulta curioso que ningún meneante defensor de Rusia y sus desmanes viva allí, ni tenga ninguna intención de hacerlo. Demasiada añoranza de lo que nunca fue veo yo aquí.

Si en vuestro país viviéseis con las condiciones sociales rusas, estaríais quemando el parlamento. Pero vocerar es gratis.
0 K 18
NATOstrófico #18 NATOstrófico *
#16 he vivido allí bastante tiempo. Y las condiciones sociales no son muy diferentes a las de aquí. Probablemente, tú, cuñaoo nivel Dios, hablas con el palillo en la boca. Pero no puta idea de cómo se vive en Rusia.

Ser un ignorante es gratis, y un boca chancla también
0 K 8

