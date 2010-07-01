Rumanía pagó toda su deuda externa... y arruinó a su gente. La locura de Ceaucescu en los 80  

Es el único caso en el mundo de un país que decidió aplicar a raja tabla lo de que la deuda de los países es mala. Y las consecuencias para su economía fueron terribles. El pais pasó de su época de mayor desarrollo, a endeudarse primero en dólares de manera acelerada, para luego aplicar una política completamente contraria llevando la deuda a cero con brutales recortes, lo que resultó en un frenado brusco a su desarrollo y altura niveles de pobreza para la gente.
| etiquetas: economía , rumanía , ceaucescu , deuda externa , déficit , desarrollo garzó
Lo que Milei defiende es el déficit cero.
- ganó las elecciones prometiendo que al que se endeudase con el fmi le gustaba un brazo o cosas de esas que decía él.
- cuando gana, primero se endeuda en dólares. El país que más debe al fmi, y eso que le están dando algo más que manga ancha.
- luego recortes
- frena la economía, salvo industrias extractivas de sector primario
- luego anuncia el éxito. Ceaucescu celebró la deuda 0 (eso sí, no le duró un año por la crisis en que había metido al país).
Milei no sé cuántas veces anunció ya el "fin del sufrimiento" "a partir de ahora ya todo es crecer", pero cada vez el país tiene más recortes y más deuda con el fmi...
Joder, no me di cuenta... Pues es una pena, porque es un caso claro de las ideas ortodoxas llevadas al extremo como está haciendo Milei. Y tiene todos los ingredientes:
- primero endeudarse en dólares en vez de en tu moneda
- austeridad exagerada
- superavit público
- priorizar la economía primaria
Tal cual Milei!
Y acorde al discurso que escuchamos todos los días "España tiene una deuda del 110% del pib! qué barbaridad! va a quebrar!"
Lo que hay que oír!
Típico dictador comunista liberata
De Wikipedia:
Después del juicio, se demostró que no hubo un genocidio donde fueron asesinadas 4.630 personas durante las protestas en Timisoara, tal y como había publicado la prensa occidental, sino que la cifra se rebajó a 93 muertos, siendo los muertos enseñados en televisión cadáveres desenterrados del cementerio de personas fallecidas antes de las protestas.[8] lo cual no redujo culpa o sentencia.
Si había leído que a Ceacescu se lo cargó el babyboom que el mismo había provocado con una política de natalidad absurda.
Y que era un dictador déspota, claro
historiasdelahistoria.com/2010/07/01/la-policia-menstrual-de-ceaucescu
Y tomaron ese paso porque era la única manera de comprar maquinaria industrial que no tenían, ya que nadie aceptaba su moneda nacional para comprar equipo puntero.
El problema de pedir deudas en monedas que no controlas es que esperas que el… » ver todo el comentario
"Un país no puede tener una deuda del 100% del pib" aunque luego las personas sí pueden hipotecarse por lo que ganan en 4-5 años...
"Hay que tener déficit 0! Como cualquier hijo de vecino!" pero resulta que todos los países tienen déficit todos o casi todos los años...
Por otra parte, nadie defiende la deuda a cero. En ninguna política económica de ninguna tendencia ideológica. Eso lo has inventado.