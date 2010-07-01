Rumanía pagó toda su deuda externa... y arruinó a su gente. La locura de Ceaucescu en los 80  

Es el único caso en el mundo de un país que decidió aplicar a raja tabla lo de que la deuda de los países es mala. Y las consecuencias para su economía fueron terribles. El pais pasó de su época de mayor desarrollo, a endeudarse primero en dólares de manera acelerada, para luego aplicar una política completamente contraria llevando la deuda a cero con brutales recortes, lo que resultó en un frenado brusco a su desarrollo y altura niveles de pobreza para la gente.