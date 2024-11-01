Rufián, tras la querella del juez Peinado: "Si no cabreara a según quién, no estaría haciendo bien mi trabajo"

Rufián se reafirma en sus palabras: "Pienso todo lo que digo. Lo hace para que no se diga más". El líder catalán destaca que esto es parte de "su trabajo" y que es "mucho peor tener a un jefe cabrón encima todo el día por cuatro duros". Y añade: "Si no cabreara a según quién, no lo estaría haciendo bien. No me voy a quejar. Estas cosas le definen a uno". El portavoz de ERC aclara, además, que todavía no ha recibido notificación alguna.
| etiquetas: rufián , querella , juez peinado
Algunos diputados y senadores se aprovechan de la inviolabilidad e inmunidad que les concede el artículo 71 de la Constitución para lanzar acusaciones sin probar en sede parlamentaria. Ha sido el caso de la socialista Soraya Rodríguez, que el pasado martes acusó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de haber recibido 600.000 euros en sobresueldos y al candidato del PP para las elecciones europeas, Arias Cañete, de recibir 300.000… » ver todo el comentario
Para #_1 alcama.
Rufián, en cierto modo representa el twitero busca titulares, pero últimamente ha encotrado términos menos agresivos para decir su verdad.
Si las multas las pagara quien realmente comete delitos sin chachullos judiciales otro gallo cantaría en este país