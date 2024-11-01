edición general
13 meneos
18 clics
Rueda de prensa de Trump y Netanyahu sobre el conflicto con Irán: "atacaremos muy rápido si reconstruyen las instalaciones de misiles" [eng]

Rueda de prensa de Trump y Netanyahu sobre el conflicto con Irán: "atacaremos muy rápido si reconstruyen las instalaciones de misiles" [eng]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, sobre el peligro que representa Irán. Israel ha conseguido persuadir a Washington para que abandone la diplomacia y autorice ataques decisivos contra las instalaciones nucleares y de misiles iraníes, argumentando que Teherán está cerca de alcanzar la capacidad de ruptura. La reunión se produce mientras funcionarios estadounidenses afirman que las conversaciones siguen activas, pero la presión regional para la acción militar se intensifica

| etiquetas: geopolítica , internacional , guerra , sanciones
12 1 0 K 171 actualidad
8 comentarios
12 1 0 K 171 actualidad
#5 luckyy
Si esto no es una dictadura tiranica y anglosajona se le parece mucho
4 K 65
Arzak_ #4 Arzak_
Justo ahora he terminado de ver este Interesante análisis al respecto:
youtu.be/afIeBcAjbNg
2 K 49
smilo #3 smilo
Titular alternativo: nosotros podemos tener misiles y tirarlos cuando queramos, tú no.
3 K 49
#7 soberao *
#3 El único sitio que occidente le deja a Irán es con su cabeza contra el suelo debajo de una bota de un genocida del ejército sionista.
1 K 24
JackNorte #2 JackNorte
Cuando los genocidas dictaminan quien es el malo.
3 K 48
alehopio #1 alehopio
Tal vez el ataque ya ha empezado.

Acaban de destruir vehículos militares en el sur de Irán
www.youtube.com/watch?v=jM7KeCXilrU&t=108s
1 K 38
Tkachenko #6 Tkachenko
#1 yo seguiría está cuenta para estar bien al tanto
xcancel.com/menchosint
0 K 20
alehopio #8 alehopio *
La emisora del "Día del Juicio" UVB-76 — conocida como “la Zumbadora” — vuelve a transmitir mensajes codificados. Esta señal, también llamada "la Zumbadora", lleva transmitiendo ininterrumpidamente desde finales de los años 70. Habitualmente emite un zumbido repetitivo (~25 veces por minuto), pero en ocasiones se interrumpe para emitir mensajes de voz en ruso, codificados mediante palabras clave.

Radio del Día del Juicio Final hoy ya han emitido 27 mensajes; nunca antes…   » ver todo el comentario
0 K 18

menéame