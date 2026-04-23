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Rueda ofrece Galicia al sector chino de automoción como «un lugar propicio para la inversión»

Rueda ofrece Galicia al sector chino de automoción como «un lugar propicio para la inversión»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró este jueves en Pekín que ha venido a «ofrecer» Galicia como un lugar propicio para la inversión, especialmente en el ámbito de la automoción, después de mantener una reunión con directivos de la firma china SAIC Motor. Rueda, en su primera jornada en el país asiático, aseguró en declaraciones a la prensa que Galicia tiene un ecosistema industrial ligado a este sector que está «abierto a posibilidades y a inversiones».

| etiquetas: presidente , rueda , xunta , galicia , inversión , china
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
Espero que no lo haya hecho "a lo Fraga" cuando dijo que Galicia era un buen lugar para invertir porque los salarios eran bajos.
6 K 94
vicus. #5 vicus.
#2 En China se paga mejor que en Galicia seguro.
0 K 20
#4 Leon_Bocanegra
Uy cuando se entere "MariPescuezo"
2 K 46
vicus. #1 vicus. *
El compañero Rueda o camarada Rueda, como prefieran. Jajja
2 K 42
eaglesight1 #11 eaglesight1
¿El PP no criticó a Sánchez por ir a China?, se retratan a la primera de cambio.
0 K 19
Dene #10 Dene
Que hable con la marquesa de CuelloLargo, que todavía no sabe si China es o no una dictadura...
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oliver7 #8 oliver7
Esta no la vi venir. Y parecía una mosquita muerta.
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devilinside #3 devilinside
Qué dirán los de Citroen
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devilinside #9 devilinside
#6 Bueno, si les van a salvar las cuentas, vale
1 K 22
josde #7 josde
#3 Que esos son cosas del pasado, lo chino ahora es lo bueno.
1 K 31

menéame