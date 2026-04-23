Rueda ofrece Galicia al sector chino de automoción como «un lugar propicio para la inversión»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró este jueves en Pekín que ha venido a «ofrecer» Galicia como un lugar propicio para la inversión, especialmente en el ámbito de la automoción, después de mantener una reunión con directivos de la firma china SAIC Motor. Rueda, en su primera jornada en el país asiático, aseguró en declaraciones a la prensa que Galicia tiene un ecosistema industrial ligado a este sector que está «abierto a posibilidades y a inversiones».