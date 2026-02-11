·
10
meneos
112
clics
Rosalía, denunciada por fumar en la grabación de un pódcast: Nofumadores lleva el caso ante el Ministerio de Sanidad
La denuncia se produce por la aparición de la cantante fumando y la posible visibilidad de marcas de tabaco durante una entrevista en Podimo.
rosalía
,
fumar
8
2
1
K
104
actualidad
7 comentarios
#1
molybdate
#0
Esa entradilla está rara. Se ha mezclado con información de otro artículo
3
K
43
#2
Josecoj
#1
#0
Se ha copiado los dos entradillas que son diferentes enlaces a otra noticia. De todos modos, que coñazo leer noticias en la que cada párrafo te sale una imagen con publicidad o enlaces a otras noticias
4
K
53
#6
Meneanauta
#1
editado
1
K
25
#4
Depronto
*
¿que coño le pasa a esa web con los hipervinculos? había uno de "primera versión del vídeo" y me lleva a una noticia de fútbol.
1
K
27
#5
tarkovsky
Yo conozco a uno que la vió un día pegar un moco debajo de una silla. Creo que subió un short a tiktok contándolo
0
K
10
#7
okeil
Cuidao, que Rosalía igual va palante mientras otros nos roban con comisiones de Quirón o Ribera ...
0
K
10
#3
Natxelas_V
Más preocupante que fumar, es la obesidad mórbida de la presentadora. Hoy en día hay soluciones para eso: Ozempic y similares.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
