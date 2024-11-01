·
Rosalía le da a 'La Revuelta' su mejor dato de audiencia; 'El Hormiguero' resiste bien con Andy
El programa de La 1 logra un
20,4%
y 2,7 millones de espectadores de media.
etiquetas
:
television
,
hormiguero
,
revuelta
5
2
3
K
40
actualidad
10 comentarios
#4
ChatGPT
Hoy en menéame las audiencias son importantes.
Mañana cuando sea al revés y gane el hormiguero, ya no importarán
Lol
3
K
41
#7
mariKarmo
Fue un programa la verdad es que muy divertido
2
K
34
#1
YSiguesLeyendo
*
El Hormiguero aguantó muy bien el terremoto Rosalía y, con la visita de Andy, logró un buen
15,3%
y 2 millones de espectadores.
0
K
18
#5
silencer
Un poco pavita Rosalía, no?
Parece maja chica,eso s, pero un poco pavi...
0
K
11
#2
tromperri
¿Quién es Andy?
0
K
9
#3
Suleiman
#2
El que tiene nariz.
6
K
72
#9
HeilHynkel
#3
Voldemor no, entonces.
0
K
19
#6
MoñecoTeDrapo
#2
El dueño de Woody el vaquero y Buzz Lightyear
2
K
26
#8
mariKarmo
#2
pregúntale a Lucas
0
K
12
#10
Fran_Ramos
#2
no es el de toy story ?
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
