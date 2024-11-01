edición general
7 meneos
109 clics

Rosalía le da a 'La Revuelta' su mejor dato de audiencia; 'El Hormiguero' resiste bien con Andy

El programa de La 1 logra un 20,4% y 2,7 millones de espectadores de media.

| etiquetas: television , hormiguero , revuelta
5 2 3 K 40 actualidad
10 comentarios
5 2 3 K 40 actualidad
ChatGPT #4 ChatGPT
Hoy en menéame las audiencias son importantes.
Mañana cuando sea al revés y gane el hormiguero, ya no importarán

Lol
3 K 41
mariKarmo #7 mariKarmo
Fue un programa la verdad es que muy divertido
2 K 34
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
El Hormiguero aguantó muy bien el terremoto Rosalía y, con la visita de Andy, logró un buen 15,3% y 2 millones de espectadores.
0 K 18
silencer #5 silencer
Un poco pavita Rosalía, no?
Parece maja chica,eso s, pero un poco pavi...
0 K 11
#2 tromperri
¿Quién es Andy?
0 K 9
#3 Suleiman
#2 El que tiene nariz.
6 K 72
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#3

Voldemor no, entonces. xD
0 K 19
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#2 El dueño de Woody el vaquero y Buzz Lightyear
2 K 26
mariKarmo #8 mariKarmo
#2 pregúntale a Lucas :troll:
0 K 12
Fran_Ramos #10 Fran_Ramos
#2 no es el de toy story ?
0 K 7

menéame