Rosa Villacastín estalla contra Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias: "Me das vergüenza como mujer"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Pero el momento de más tensión se produjo cuando entró Rosa Villacastín, otra voz muy cercana a Julio Iglesias. Y la veterana periodista no se cortó en estallar contra Ana Obregón por sus intervenciones. "No te voy a dar la razón y me das un poco de vergüenza como mujer. Puedes haber ido a su casa, pero no has entrado en su habitación. No sabes lo que hace por las noches", dijo. "Cuando dos mujeres se enfrentan a alguien con el poder de Julio Iglesias, respétalas".