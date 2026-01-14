edición general
1 meneos
1 clics

Rosa Villacastín estalla contra Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias: "Me das vergüenza como mujer"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Pero el momento de más tensión se produjo cuando entró Rosa Villacastín, otra voz muy cercana a Julio Iglesias. Y la veterana periodista no se cortó en estallar contra Ana Obregón por sus intervenciones. "No te voy a dar la razón y me das un poco de vergüenza como mujer. Puedes haber ido a su casa, pero no has entrado en su habitación. No sabes lo que hace por las noches", dijo. "Cuando dos mujeres se enfrentan a alguien con el poder de Julio Iglesias, respétalas".

| etiquetas: julio igiesias , denuncias
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La actriz y presentadora se defendió asegurando que no se estaba respetando la presunción de inocencia y que se estaba haciendo un "juicio mediático". "Que lo juzgue un juez".
0 K 20

menéame